Visszatérne a nemzetközi mezőnybe a Nagybánya női kézilabda-csapata.



A BL-ben legutóbb 2016-ban szereplő román gárda olyan jelentős igazolásokat jelentett be, mint a svéd válogatott kapus, Filippa Idehn, a korábban Podgoricán is szereplő Cristina Laslo is a csapatukat erősíti a következő szezontól. Utóbbit Cristina Neagu utódjának tartják.



Nagyon úgy fest, hogy az elmúlt években megszokott kétpólusú női kézilabda-bajnokság a múlté lesz a következő idénytől.



A hamvaiból újraépülő Nagybányai Minaur komoly csapatot rak össze, amely akár a bajnoki elsőségre is esélyes lehet. Könnyen meglehet, hogy a Bukaresti CSM és a CSM Ramnicu Valcea vetélytársat kap, ami a bajnoki aranyat illeti.



A nagybányai női kézilabdának hagyománya van, hiszen az elmúlt években román bajnoki címet is sikerült bezsebelniük, míg a Bajnokok Ligája állandó résztvevője volt. Csakhogy az akkor még Nagybányai HCM néven futó alakulat egyik pillanatról a másikra összeomlott.



Három évre rá, hogy a HCM eltűnt és a Mianaur színre lépett újfent aranyos reményekkel vághatnak neki a szezonnak. A Costica Buceschi által vezényelt bányaiak nem kevesebb, mint kilenc új igazolással tűntek ki a járványos szünetben.



Első körben máris hatalmas csatát nyertek a nagybányaiak a Bukaresti CSM-vel. Sikerült ugyanis megszerezniük a román női kézilabda következő csillagát a 24 esztendős Laslo Cristinat a Brassói Coronától.

Laslót sokan Cristina Neagu utódjának tekintik. Laslo mellett sikerült tovább top játékosokat igazolniuk átlövő posztba. Egyikőjük a szerb Jelena Lavko, míg a másik a svéd Mikaela Massing. Kapusposztra érkezett a szintén svéd Filippa Idehn és tárgyalásokba vannak a beállós Linn Blohmmel.



