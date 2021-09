Szombaton elkezdődik a női kézilabda Bajnokok Ligája 2021/22-es szezonja. Az első forduló slágermérkőzése az elmúlt 10 év topcsapata, az ötszörös BL győztes Győri Audi ETO KC, és a BL címvédő Vipers Kristiansand közötti ütközet lesz.

A „hét mérkőzése” előtt a győriek norvég átlövője, Veronica Kristiansen nyilatkozott a klub honlapjának.

„Elég korán kezdődik az idei szezonban a BL. Van néhány újjáalakult együttes egy pár új játékossal. Velünk is hasonló a helyzet, néhány emberrel még össze kell szoknunk. Sok dolgunk van még, de a Vipersnek is össze kell érnie. A norvég csapat játékosai inkább támadásban lehetnek jók. Úgy gondolom védekezésben lehetnek gondjaik, talán erősebbek vagyunk ott. Voltak problémáink a védekezéssel Siófokon, sokkal jobban kell teljesítenünk. Úgy gondolom nagyon izgalmas találkozó lesz."

A Vipers együttese is győzelemmel hangolt a hétvégi csúcsrangadóra. (tizenegy góllal nyerték meg a Follo elleni bajnoki mérkőzést).

A BL címvédő norvég csapat alaposan megerősödött, hiszen olyan játékosok érkeztek a klubhoz, mint a 2016-os BL-fináléban remeklő svéd Isabel Gullden, vagy a korábban a Ferencvárosban, és Siófokon is szereplő spanyol irányító, Nerea Pena. Távozott az idei BL döntőben remeklő Henny Reistad, aki az Esbjerg együtteséhez igazolt, és néhány nappal ezelőtt igazolt a norvégokhoz Tomori Zsuzsa is.

Sport365.hu - A BL címvédőhöz szerződött Tomori Zsuzsanna A magyar női kézilabda-válogatott jobbátlövője az idény végén távozott a Siófokról, mivel lejárt a szerződése. Tomori korábban olyan csapatokban játszott, mint a Ferencváros és a Győr. Utóbbival három alkalommal Bajnokok Ligáját, míg előbbivel két alkalommal megnyerte a Kupagyőztesek Európa Kupáját. "Nagyon örülök, hogy a Vipershez szerződtem.

A győrieknél is átalakult a keret, visszavonult Görbicz Anita, a klub legendás ikonja, távozott Beatrice Edwige, és Eduarda Amorim, de hat új játékos is érkezett a Rába-parti együtteshez. Linn Blohm, Crina Pintea, Háfra Noémi, Schatzl Nadine, Ryu-Eun-Hee, és Jelena Despotovic is.Visszatérését követően először szerepel az Audi Arénában Bl mérkőzésen, a győriek sikeredzője, Ambros Martin. A spanyol szakemberrel 2012 és 2018 között négy Bajnokok Ligáját nyert a magyar csapat.

A Siófok ellen négy játékos is, svéd beálló Linn Blohm, a norvég beálló, Kari Brattset, az egyik jobbszélső, Faluvégi Dorottya, és a balátlövő, Estelle Nze Minko is hiányoztak sérülés miatt, míg a túloldalon az egykori győri beálló, Heidi Löke, valamint Karoline Olsen nem lesz ott Ole Gustav Gjekstad keretében.



A "hét mérkőzésén" ott lesz a sport365.hu stábja is a helyszínen lesz.

Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC

Forrás: Ehfcl.com, etokc.hu, vipers.no