Ulrik Kirkely vezetőedző együttese szerezte az első gólt, ám a nyitó percek a hazaiakról szóltak, akik Mie Höjlund gyors góljaival 3-1-es előnyre tettek szert.



Tíz perc után vezetett újra a Győr, s még negyedóra sem telt el, mikor 9-5-ös vendégelőny állt az eredményjelzőn. Ezt 15-9-re hízlalta az ETO, ám az Odense nagy hajrával 15-13-ra zárkózott a pihenőig, az első félidő záró öt percében nem született vendég találat.

A második félidőt 4-0-val kezdték a Rába-partiak, ráadásul a hazaiaktól piros lapot kapott Aagot Hansen, miután hétméteresnél fejbelőtte Sandra Toftot. A játékrész derekára 22-19-re közelített az Odense, majd a vendégek ismét ötgólosra növelték előnyüket. A hajrában zárkózni kezdett az Odense, és bár az utolsó percben egy találatra faragta lemaradását, a Győr győzelme nem forgott veszélyben, előnye így immár hat pont riválisa előtt az A jelű nyolcas élén.

Hazai részről Höjlund és Maren Nyland Aardahl is nyolcszor talált be, a győrieknél Bruna Almeida de Paula és a góljai mellett is kiválóan játszó Estelle Nze Minko egyformán hat találattal járult hozzá a sikerhez, Toft 12 lövést hárított.

Borítókép: Győri Audi ETO KC/Facebook