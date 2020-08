A Gyöngyös hazai pályán 25-24-re kikapott a Butel Szkopje csapatától a férfi kézilabda Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a párharc szombati visszavágóján, ennek ellenére továbbjutott.

A magyar csapat pénteken 34-21-re győzött. Az észak-macedóniai koronavírus-helyzet miatt mindkét mérkőzésre a hevesi városban került sor.

Eredmény, selejtező, 1. forduló, visszavágó:



RK Butel Szkopje (északmacedón) - HE-DO B. Braun Gyöngyös 25-24 (12-14)



Továbbjutott: a Gyöngyös, 58-46-os összesítéssel.

A péntekihez hasonlóan a szombati meccset is remekül kezdte a Gyöngyös, amely támadásban és védekezésben is sokkal gyorsabb és pontosabb volt riválisánál. A hetedik percben már 5-2-re vezetett, ám az északmacedónok az időkérésük után néhány perccel egyenlítettek.



Ezt követően a szerb Mitar Markez vezérletével ismét ellépett Konkoly Csaba csapata. A vezetőedző egyre többet változtatott együttese összetételén, és ez meglátszott a szoros eredményen. A Butel Szkopje játékosai tördelték és feszültté tették a játékot, ennek ellenére kétgólos hátrányban voltak a szünetben.



A második félidő elején magabiztosan őrizte előnyét a magyar csapat, amelyben ekkor Halász Levente és Gráf Martin játszott kiemelkedően. Konkoly Csaba több taktikai variációt is kipróbálhatott, mert az első meccs 13 gólos megnyerésének köszönhetően a továbbjutás nem forgott veszélyben.







Az 51. percben a párharc során először vezettek az északmacedónok (21-20), mert jól használták ki a Gyöngyös akadozó játékát, Bojan Blazsevszki kapus pedig kiválóan védett. A fáradni látszó magyar csapat nem tudott fordítani, ám veresége ellenére is magabiztosan jutott tovább.



A mérkőzés legeredményesebb játékosa a vendégek montenegrói légiósa, Mirko Majic volt nyolc góllal. A hevesieknél Gráf Martin öt, Halász Levente négy találatig jutott.

A Balatonfüredi KSE a selejtező második fordulójában - amelynek sorsolását szeptember 8-án tartják - kapcsolódik be a küzdelmekbe, a Grundfos Tatabánya KC pedig a 24 csapatos csoportkörben kezdi meg a szereplését az Európa-ligában.



