A Győri Audi ETO KC 39-27-re nyert a török Kastamonu Belediyesi GSK otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában, vasárnap.

Eredmény, csoportkör, 13. forduló, B csoport: Kastamonu Belediyesi GSK (török)-Győri Audi ETO KC 27-39 (12-16)

A vendégek keretéből Kari Brattset, Veronica Kristiansen és Faluvégi Dorottya hiányzott. Két és fél perc elteltével már 4-0-ra vezetett az ETO, ám a törökök csakhamar egyenlítettek (5-5). A folytatásban egy újabb négyes gólsorozattal, majd egy 5-1-es szériával elhúztak a győriek, akiknek védekezésben és támadásban sem kellett tökéletes teljesítményt nyújtaniuk a magabiztos vezetéshez (16-9). A játék és az eredmény hullámzása az első félidő hajrájában is folytatódott, az utolsó három gólt a házigazdák dobták, így a szünetben csak négy találat volt a hátrányuk.

A magyar csapat az első felvonásban ötször találta el a kapufát, a második félidőt pedig kimondottan gyengén kezdte, ezt kihasználva a Kastamonu felzárkózott 18-17-re. Ambros Martín vezetőedzőnek nem kellett időt kérnie, játékosai anélkül is kilábaltak a hullámvölgyből és Estelle Nze Minko góljaival a meccs háromnegyedénél ismét hét találattal jobban álltak (26-19). A török bajnokcsapat innen már nem tudott visszakapaszkodni, sőt: mivel a kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, a vendégek többször is az üres kapuba lőttek, így tízgólos előnyre tettek szert, amit a hátralévő időben még növelni is tudtak.

A két csapat negyedszer találkozott egymással, a győriek sorrendben 17, 16, 19, most pedig 12 találattal nyertek. A tíz győzelemmel és három vereséggel csoportja második helyén álló Győr jövő szombaton a dán Esbjerget fogadja, a hat sikerrel, egy döntetlennel és hat vereséggel rendelkező Ferencváros - amely jelenleg negyedik a csoportjában - pedig egy hét múlva a szintén dán Odense HB otthonában zárja a BL csoportkörét. Az egyenes kieséses szakaszba az első hat-hat helyezett jut.

