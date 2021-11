Továbbra is százszázalékos a Győri Audi ETO KC a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, mivel házigazdaként 37-20-ra legyőzte a török Kastamonu Belediyesi GSK csapatát a hetedik forduló szombati játéknapján.

Az ETO rekordot jelentő, immár 64 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhet a BL-ben, ebben az időszakban 56 győzelem és nyolc döntetlen a mérlege. A statisztikába csak a meccsek rendes játékideje számít bele.

Eredmény, csoportkör, 7. forduló, B csoport:

Győri Audi ETO KC-Kastamonu Belediyesi GSK (török) 37-20 (19-9)



lövések/gólok: 50/37, illetve 36/20

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 5/5

kiállítások: 4, illetve 4 perc

Az ötszörös BL-győztes hazaiak keretéből Faluvégi Dorottya és a dél-koreai Ju Un Hi hiányzott.



A győriek az első perctől kezdve élvezték a játékot, néha talán túlságosan is, mert támadásban meglepően sokat hibáztak eleinte. Ennek ellenére 8-3-ra elhúztak, és bár a törökök egy hármas gólsorozattal felzárkóztak, ezt követően az egyre jobban védekező ETO 9-1-es szériát produkált, és lehengerlő játékkal tízgólos különbséget alakított ki.

A második félidő elején csökkent a Kastamonu hátránya (21-14), ám a házigazdák egy 4-1-es sorozattal gyorsan visszaállították a tízgólos előnyt. A törökök a montenegrói Jovanka Radicevic góljaival ezt követően is igyekeztek tartani magukat, hogy ne szenvedjenek olyan súlyos vereséget, mint a Győr előző ellenfele, a svéd IK Sävehof (41-19). Végül a meccs sorozatban hat győri találattal és 17 gólos sikerrel ért véget.

Ambros Martín győri vezetőedző több taktikai felállást is kipróbálhatott, csapata így is a várakozásoknak megfelelő magabiztossággal nyert.

A mezőny legeredményesebb játékosa Jovanka Radicevic volt 11 góllal, a hazaiaknál Estelle Nze Minko hatszor, Stine Oftedal és Crina Pintea öt-öt alkalommal talált be.

A hét győzelemmel álló győriek egy hét múlva idegenben mérkőznek meg a Kastamonuval, az öt sikerrel és két döntetlennel rendelkező Ferencváros pedig szintén jövő szombaton a román CSM Bucuresti otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.

Korábban:

A csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria - CSM Bucuresti (román) 31-30 (20-16)

Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi ETO KC