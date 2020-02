Senki nem gondolta volna, hogy 2009 február 7-én egy szenzációs veszprémi siker után, amin Marian Cozma a Veszprém beállója négy gólt szerzett, egy nagyon súlyos tragédia van készülőben.



A csapat a győzelem megünneplésére a veszprémi Patrióta lokált válaszotta helyszínéül.



A buli zajlott, de ezen az éjszakán valami nagyon szomorú dolog történt. Három fiatalembert megkéseltek, akik közül kettő nagyon súlyosan megsérült.



A harmadiknak a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.



Felfoghatatlan, érthetetlen.



Másnap reggel értesültünk az ott történt eseményekről. Sokk, letargia, gyász, döbbenet. Senki nem tudta mi lesz, hogyan tovább, mi fog a csapattal történni. Senki sem értette miért történt ez meg.



Ráadásul a Veszprémre egy nagyon fontos BL találkozó várt a következő héten a spanyol Ademar Leon ellen.



Igen! Nagyon fontos volt. De nem úgy, ahogy azelőtt hittük.











Ezen a mérkőzésen fel kellett állni a padlóról. Fel kellett állni a sokkból. Meg kellett mutatni, hogy van élet a történtek után.



Aztán elkezdődött a csata. A találkozó, ami az egyik, hanem a legfontosabb volt, valóban.



A találkozón nemcsak játékból, hanem emberségből, minden szinten példásra vizsgáztak a veszprémi kézilabdázók.



A CSAPAT legyőzte nemcsak spanyol ellenfelét, hanem önmagát is, példát mutatva ezzel a fel nem adásból, az egymásért való küzdésből.



Példát mutattak hozzáállásból, mentalitásból, mindenből.









A találkozó után újra felszínre törtek az érzelmek, 6000 ember, valamint a játékosok, is sírtak. Minden játékosból, szurkolóból előjött az a feszültség, ami benne volt.



Ez volt az a pillanat, amikor mindenki megértette, megérthette mi játszódott le abban az egy hétben a kézilabdázókban.



Zúgott az Arénában a "Szép Volt Fiúk".



Valóban szép volt.



A Veszprém együttese ebben az évben megnyerte a magyar bajnokságot, és csúcsra ért a Magyar Kupában is.



Tizenegy év telt el a történtek óta, azóta sem tudtuk felfogni.

