A címvédő Győri Audi ETO KC 37-20-ra győzött a német SG BBM Bietigheim vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, vasárnap Ludwigsburgban.

A hazaiaktól Emily Stang Sando és Trine Ostergaard, a vendégek közül pedig Puhalák Szidónia hiányzott.



Kiváló védekezéssel és kapusteljesítménnyel kezdett a Győr, amely 4-0-ra ellépett, és nyolc perc után kapott először gólt. A Bietigheim időkérése után sem változott a játék képe, a győriek a 17. percben már tíz találattal vezettek (2-12).

Ezután támadásban valamivel hatékonyabbá váltak a németek, ennek ellenére az ETO - Stine Oftedal irányításával - megőrizte a tízgólos különbséget a szünetig.



Az elsőhöz hasonlóan kezdődött a második félidő is, az ETO három gólt szerzett, ellenfele öt perc után lőtte az elsőt. A vártnál is fölényesebb vezetés tudatában becsúszott néhány hiba a vendégek játékába, ezt a Bietigheim egy 4-1-es sorozattal kihasználta, de a hazaiaknak ez volt az utolsó fellángolásuk a meccsen.

Az utolsó tíz percen belül a továbbra is rendkívül gyorsan, hatékonyan kézilabdázó címvédő már 15 góllal jobban állt, és még ezt is tudta növelni a végéig.



A találkozón minden győri mezőnyjátékos szerzett legalább egy gólt, közülük a legeredményesebb Görbicz Anita és Veronica Kristiansen volt hat-hat találattal. Silje Solberg 11, Laura Glauser pedig öt védéssel járult hozzá a vártnál is fölényesebb sikerhez.

A győriek a BL-ben rekordot jelentő 52 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozattal büszkélkedhetnek. Ebben az időszakban 45 győzelem és hét döntetlen a mérlegük.



A párharc - formalitásnak tűnő - visszavágóját jövő szombaton rendezik, a továbbjutó a negyeddöntőben a Ferencvárossal vagy a montenegrói Buducnost Podgoricával találkozik.

Eredmény, nyolcaddöntő, első mérkőzés:

SG BBM Bietigheim (német)-Győri Audi ETO KC 20-37 (8-18)



lövések/gólok: 47/20, illetve 47/37

gólok hétméteresből: 3/2, illetve 6/6

kiállítások: 6, illetve 4 perc

Borítókép: Facebook.com/Győri Audi ETO KC