A Ferencváros 29-26-ra kikapott az orosz Rosztov-Don otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének utolsó fordulójában, szombaton.

A magyar csapat számára tét nélküli volt a mérkőzés, mert már két fordulóval a középdöntő vége előtt eldőlt, hogy nem juthat tovább a negyeddöntőbe.



Az előző idény BL-ezüstérmese sokkal pontosabb, hatékonyabb játékkal kezdett, így a 14. percben már négy góllal vezetett.



Számottevő különbség volt a kapusteljesítmények és a beállók megjátszása között is, és mivel a hazaiak Anna Vjahirjeva irányításával egy 6-1-es sorozattal zárták az első félidőt, tulajdonképpen már a szünet előtt eldőlt a meccs.



A második felvonás három magyar góllal indult, de mivel az FTC a folytatásban is számos alkalommal a kapufát találta el, a Rosztov-Don a 43. percben ismét nyolc találattal vezetett.



A hajrában Háfra Noémi vezérletével ismét csökkenteni tudta hátrányát a Ferencváros, a válogatott átlövő idénybeli ötvenedik BL-góljával 28-24-re alakította az állást, a meccs pedig Klujber Katrin összességében 83. találatával ért véget.



A mezőny legeredményesebb játékosa Klujber volt, aki 14 lövésből nyolcszor talált be, Háfra tíz kísérletből hat gólt szerzett.



A két csapat tizedik alkalommal találkozott egymással a nemzetközi porondon, egy magyar siker és egy döntetlen mellett nyolcadszor nyert a Rosztov-Don.



Az FTC négy győzelemmel, egy döntetlennel és hét vereséggel zárta az idényt a BL-ben, és az előző négy szezonnal ellentétben ezúttal nem sikerült a negyeddöntőbe jutnia.



Eredmény, középdöntő, 6. (utolsó) forduló, 1. csoport:

Rosztov-Don (orosz) - FTC-Rail Cargo Hungaria 29-26 (17-9)

Később:

2. csoport: Győri Audi ETO KC-SCM Ramnicu Valcea (román) 16.00

Borítókép: fradi.hu