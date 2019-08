Meglepő kapitányváltás történt az orosz női kézilabdaválogatott élén. A korábban sikert sikerre halmozó Jevgenyij Trefilov lemondott, helyét a Győr négyszeres Bl győztes korábbi, a Rosztov jelenlegi edzője Ambros Martin veszi át az olimpia végéig. Az orosz válogatott korábbi kapitánya a szövetségben alelnöki posztot tölt be.

Ambros Martin korábban a román kispadon tevékenykedett, ám nem tudta összeegyeztetni a kapitányi és a klubmunkát, így onnan távoznia kellett.

Az orosz válogatott a tavalyi Eb-n története legjobb eredményét megismételve második lett.





Ambros Martin a Rosztov mellett az orosz női kézilabda válogatottat is irányítja.

(Photo by Valery Matytsin\TASS via Getty Images)

A januárban szívműtéten átesett Yevgenyij Trefilov kétszer volt orosz kapitány, először 1999 és 2012 között, ekkor négy világbajnokságot nyert, (2001, 2005, 2007, 2009) majd 2013-tól mostanáig, amikor megnyerték a Rioi olimpiai játékokat.

Borítókép: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images