Január 29-én az MVM Dome-ban tartott sajtótájékoztatón értékelte a férfi Európa-bajnokságot az európai szövetség és a két szervezőbizottság.

"Nagyon boldogok vagyunk, hogy láthattuk ilyen körülmények között is a csapatokat, a résztvevőket és főként a nézőket. Két éve küzdünk a járvánnyal, így, ha voltak is kritikus hangok, akkor is elmondhatjuk, hogy megfelelő módon zajlott le az Eb" - mondta el Michael Wiederer, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) elnöke.

"Gratulálok a magyar és a szlovák szervező bizottságoknak ahhoz a hozzáálláshoz, ahogyan kezelték a napról-napra változó szabályokat, amelyekkel az járvány omikron-variánsa miatt kellett módosítanunk és a szervezőknek végrehajtaniuk. Minden nagy torna sok feszültséggel jár, ezt csak tovább fokozta a járvány, ugyanakkor nem emlékszem olyan Eb-re, amely ennyi magas színvonalú és szoros meccset hozott volna. "

"A játékosok hatalmas elhivatottsággal és motivációval léptek pályára. Büszkék lehetünk erre mindannyian, a csapatok, az EHF és a szervezők is, akiknek szeretnék ezúton is köszönetet mondani."

"Holnap véget ér az Európa-bajnokság, hosszú út végén búcsúzunk a tornától a döntővel "- hangsúlyozta Horváth Gabriella, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára.

"Nagyon összetett munka és komoly kihívás volt a torna megszervezése, amely sokaktól kívánt komoly erőfeszítéseket. Nagy megtiszteltetés volt számunkra vendégük látni a kontinens elitcsapatait, hiszen a közel kilenc évtizede alapított Magyar Kézilabda Szövetség először nyerte el – szlovák barátainkkal együtt – felnőtt férfi világverseny szervezési jogát. 2018 óta azért dolgoztunk, hogy mindenki számára megfelelő Európa-bajnokságot szervezzünk. Senki számára nem titok, hogy a koronavírus-járvány miatt január első napjaiban, és azóta is folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal szembesültünk. Folyamatos kapcsolatban álltunk az Európai Kézilabda Szövetséggel, a csapatokkal és napról-napra megtettünk mindent, hogy minden igényt kielégítve mindent kihívásnak megfeleljünk.

Horváth Gabriella elmondta, hogy a torna során a szervezők összesen 15 ezer COVID-tesztet végeztek a csapatok, a szervezők és a média képviselői között, ami a két és fél hét alatt óriási feladat volt.

"Büszkék lehetünk az Eb kapcsán az újonnan felépült, illetve felújított arénákra, Budapesten, Debrecenben és Szegeden, amelyekben nem egyszer csordultig telt házzal semmi máshoz nem hasonlítható atmoszférában játszhattak a csapatok. A budapesti csoporttalálkozók 20 ezer nézője éppúgy büszkeség számunkra, mint a szegedi telt ház, vagy éppen a középdöntő versenynapjai, amely szintén rekordot döntött."

"Szeretnék köszönetet mondani az EHF vezetőinek és munkatársainak a rendkívüli együttműködésért, kormányzati és helyi partnereinknek, szlovákiai barátainknak, a nemzeti szövetségeknek és a csapatoknak, illetve valamennyi kollégámnak lelkesedéséért, segítőkészségéért, valamint a több mint 700 önkéntesnek, akik a Európa-bajnokság sikeréért dolgoztak! Végezetül szeretnénk sok sikert kívánni a még versenyben lévő csapatoknak, azaz a legjobb négy együttesnek vasárnapra!"– zárta Horváth Gabriella.

"Amikor 2018 nyarán elnyertük a rendezés jogát, nagy tervekkel álltunk neki a szervezéssel, amelyek a versenyeken túlmutatóan is számos elképzelést tartalmaztak. A koronavírus-járvány keresztülhúzta a számításainkat, és az Eb-t is veszély fenyegette, hiszen Szlovákiában nagyon komoly korlátozásokat vezettek be, ám végül nézők előtt láthattuk vendégül a csapatokat "– mondta el köszöntőjében Jaroslav Holesa, a Szlovák Kézilabda Szövetség elnöke.

"Szeretnék köszönetet mondani személyesen Kocsis Máténak, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökének, akinek a segítsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Szlovákiában is sorra kerülhetett az Európa-bajnokság. Igazi partnerre és barátokra leltünk magyar szervezőpartnereink között, amiért mindig hálásak leszünk."

Predrag Boskovics, az EHF alelnöke az Európa-bajnokság helyszíneit méltatta:

"Talán már most kijelenthetjük, hogy az új budapesti kézilabda aréna a sportág szentélye, egyúttal talán a legjobb kézilabda-aréna a világon. Szegeden is fantasztikus az új csarnok és Debrecen is nagyon szépen megújult a helyszín."

A sajtótájékoztató zárásként Martin Hausleitner, az EHF főtitkára köszönetet mondott a torna valamennyi partnerének, kiemelve a viadal iránti világszerte tapasztalt érdeklődést a televíziókban, az írott sajtóban, a közösségi médiában és a digitalis felületeken.

Az esemény végén bemutatkoztak a következő világversenyek házigazdái: a 2022 novemberében sorra kerülő északmacedón-montenegrói-szlovén női Európa-bajnokság, a 2023. januári lengyel-svéd közös rendezésű férfi világbajnokság, valamint a 2024. januári németországi férfi Európa-bajnokság szervezői.

Az Európa-bajnokság január 30-i zárónapján kerül sor a bronzmérkőzésre és a döntőre.



Január 30., vasárnap

A 3. helyért:

15:30 Dánia–Franciaország

Döntő:

18:00 Spanyolország–Svédország

