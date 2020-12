A szlovén bajnok Krim Ljubjana csapatában folytatja pályafutását Dragana Cvijic.



A beálló korábban 2009 és 2011 között dolgozott a szlovén csapat jelenlegi edzőjével, Uros Bregarral.



Dragana Cvijic két alkalommal nyert a Buducnoszt együttesével, 2012-ben és 2015-ben, ahol hat szezont töltött.









Tagja volt a 2013-ban világbajnoki ezüstérmes szerb válogatottnak is. Azon a tornán beválaszották az All Star csapatba is.

A 30 éves beálló pályafutását a Crvena Zvezda együttesében kezdte, az elmúlt két szezont a CSM Bucuresti együttesénél töltötte. A 2017-18-as idényben szerepelt a Vardar Szkopje együttesénél.



"Nagy megtiszteltetés számomra, hogy abban a klubban játszhatok, ahol a pályafutásomat kezdtem. Bizakodva tekintek az új szezon elé, hálás vagyok, hogy visszatérhettem." - nyilatkozta a szerb beálló a ljubjanaiak honlapján.

Borítókép: Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images

Forrás: RkKrim.com