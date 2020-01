Szlovénia 29-24-re legyőzte Portugália csapatát az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, a magyar érdekeltségű malmői csoportban.

A portugálok a 44. percig tartották magukat, de 21-21 után a szlovénok egy 6-1-es sorozattal elhúztak, és előnyüket magabiztosan megőrizték a meccs végéig.

Stockholm could still happen for @rzs_si and they know it ... #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/iItsIHjHfW

Captain @JDolenec11 continues to inspire @rzs_si as they notch up another win - this time, he scored six goals and assisted three, and is the @grundfos player of the match #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/eMR8EszsJ4