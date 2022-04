Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros 26-22-re legyőzte a Krim Ljubljanát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, ám ez a gólkülönbség is kevésnek bizonyult a továbbjutáshoz. A mérkőzést követően Szucsánszki Zita és Márton Gréta csalódottan értékelt stábunknak.



A Ferencváros mindkét általunk megszólaltatott játékosa úgy érezte, az első meccsen összehozott tetemes hátrány okozta a csapat vesztét.



„Amikor lehetett volna, akkor nem éltünk a lehetőséggel. Gondolok a BL előző meccsére. A hét gól az nagyon sok. Lélektanilag is sok és ahhoz túl rutinos ez a Ljubljana hogy a kezéből kiengedje (az előnyt)."

"Úgy érzem megint naggyá tettük a kapusokat, a helyzeteket pedig vagy nem vállaltuk el, vagy rossz helyre lőttük. Mindig hibáztunk, amikor közel jöhettünk volna” – összegzett Szucsánszki, akit hozzátette már az előző mérkőzés óta is sokat fejlődtek, ami erőt adhat nekik a továbbiakban.



„Már a kinti mérkőzésből is tanultunk. Az, hogy az utolsó pillanatban le tudták igazolni az Anna Großt teljesen felborította a védekezésünket. Ebben az évben nem is találkoztunk vele, teljesen vakon voltunk abból a szempontból, hogy mi az a távolság, ahova ki kell rá érni. Nem nagyon éreztük, és ez a kinti meccsen meg is bosszulta magát. Ezen a mérkőzésen már ezt a problémát meg tudtuk oldani.”



Márton Gréta szintén csalódott a kiesés miatt, azonban örült, hogy sikerült megmutatniuk, tudnak sokkal összeszedettebben játszani, mint az előző találkozón.



„Nem tudom megmondani miben látom a kiesés okát. Az első mérkőzésen összeszedtünk egy olyan hátrányt, amit nagyon nehéz volt ledolgozni. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy nyerjünk és szívünket lelkünket felvittük a pályára, de ez sajnos csak ennyire volt elég.”



Márton szintén beszélt az előző találkozó után levont tanulságokról, és arról is miben fejlődtek.



„Abból a munkából is lehet erőt meríteni, amit a héten elvégeztünk. Nagyon sokat dolgoztunk és tényleg meg szerettük volna mutatni, hogy sokkal jobban tudunk játszani, mint a ljubjjanai mérkőzésen. Sokat elviszünk ebből a mérkőzésből, az első találkozót pedig próbáljuk elfelejteni.”



Borítókép: fradi.hu