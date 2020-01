Szlovénia százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört az olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda Európa-bajnokságon, miután a harmadik, utolsó fordulóban 29-25-re legyőzte Svájcot.

A keddi, göteborgi mérkőzésen a MOL-Pick Szeged szlovén balátlövője, Nik Henigman négy, klubtársa, a jobbszélső Mario Sostaric három góllal járult hozzá a sikerhez. A Telekom Veszprém beállója, Blaz Blagotinsek és balátlövője, Borut Mackovsek egy-egy gólt dobott.

RESULT: @rzs_si take the first main round place from group F after a solid 25:29 win over @HandballSchweiz - well done Slovenia!#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/QUM5RgO3RK — EHF EURO (@EHFEURO) 2020. január 14.



A meccs összefoglalója:

Watch the Game Highlights from Switzerland vs. Slovenia, 01/14/2020 pic.twitter.com/Wb2j2QAyOT — EHF EURO (@EHFEURO) 2020. január 14.



A trondheimi D csoportban a franciák győzelemmel búcsúztak - a bosnyákokat verték nyolc góllal -, de ez valószínűleg nem vigasztalja őket, hiszen történetük legrosszabb Európa-bajnoki helyezését könyvelhetik el, 1994 óta ugyanis most fordult elő első alkalommal, hogy nem jutottak a középdöntőbe.

A bosnyákoknál a Veszprém balátlövője, Mirsad Terzic kétszer, a Gyöngyös balátlövője, Mirko Herceg egyszer talált be.



A bécsi B csoportban a társházigazda osztrákok is a harmadik sikerüket ünnepelhették, vagyis nagy meglepetésre ők is hibátlan teljesítménnyel léptek tovább.

Eredmények, csoportkör, 3. (utolsó) forduló:

B csoport (Bécs):

Ausztria - Észak-Macedónia 32-28 (18-12)

később:

Csehország-Ukrajna 20.30

D csoport (Trondheim):

Franciaország - Bosznia-Hercegovina 31-23 (14-13)

később:

Norvégia-Portugália 20.30

F csoport (Göteborg):

Szlovénia-Svájc 29-25 (16-10)

később:

Svédország-Lengyelország 20.30

Borítókép: Nebojsa Tejic / kolektiff