Koronavírusos megbetegedések és sérülések miatt számos játékos hiányzik a horvát női kézilabda-válogatott keretéből a csütörtökön (ma) kezdődő dániai Európa-bajnokságon.

A horvátok a koldingi C csoportban pénteken a magyar csapattal találkoznak, majd vasárnap a világbajnok Hollandiával, kedden pedig Szerbiával mérkőznek.

Nenad Sostaric szövetségi kapitány a horvát szövetség honlapján elmondta, a Bajnokok Ligájában országukat egyedüliként képviselő Podravka Koprivnica hat, illetve a Koka Varazdin egy játékosára számított volna a tornán. Ők koronavírusos megbetegedés miatt nem szerepelhetnek, Ivana Kapitanovic és Ivana Dezic pedig sérült, ezért nem lehet tagja a szűkített keretnek.



Bekerült viszont az Alba Fehérvár kapusa, Tea Pijevic, illetve a Siófok beállója, Katarina Jezic, aki a válogatott csapatkapitányi tisztségét is betölti.



Az edző leszögezte, még soha nem volt ennyi problémája a játékosok kiválasztásával. Hozzátette, gyakorlatilag teszteléstől tesztelésig élnek és terveznek, de amennyire a lehetőségeik engedik, igyekeznek a legjobban felkészülni.



"A magyar válogatott tulajdonképpen a Ferencváros kibővített változata, mert a játékosok kilencven százaléka onnan érkezett" - mondta némi túlzással Sostaric.



Kristina Prackin, a Lokomotiva Zagreb balszélsője leszögezte, céljuk a középdöntőbe jutás, aminek kiharcolásához legalább egy csapatot meg kell előzniük a csoportban. Hozzáfűzte, ez egyáltalán nem könnyű feladat, mert nehéz négyesbe kerültek.



"Nem tudjuk, mi vár ránk ezeken a mérkőzéseken, kik várnak ránk, hiszen a többi válogatottnak is vannak problémái" - nyilatkozta.

