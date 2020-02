A Telekom Veszprém együtese, a Montpellier-t fogadta telt ház előtt a Veszprém Arénában.



A találkozót a magyar csapat kezdte jobban, öt perc után Strlek góljával, már kettővel ment a magyar bajnok. (4-2)



Tíz perc után tovább nőtt a Veszprém előnye Gajic góljaival, már három volt a különbség. (8-5)



A 15. percben, picit feljött a Montpellier, Duarte góljával 9-8 már az állás.



A 20. percben már vezetett a francia gárda, de Gajic büntetőből egyenlített (11-11)



A 23. percben már újra a Veszprém vezetett, így Patrice Canayer időt kért. (13-12)



Az időkérés a magyar csapatnak tett jót, Gajic, góljával, már három volt a különbség (15-12)



Az utolsó öt percben Nilsson góljával továbbra is két gól a különbség, 16-14-es veszprémi vezetésnél fordulnak a csapatok.



A második félidő 35. percében Yahia passza után Moraes lőtt gólt, de Yahiának aláfordult a bokája. (19-16)



A 40. percben Manaskov góljával továbbra is három gól a különbség (21-18)



A Veszprém továbbra is irányítja a találkozót, Lauge gólja után Patrice Canayer ismét időt kért. (22-19)



Az időkérés után a Montpellier egyre feljöhetett volna, de Sterbik óriási bravúrt védett.



A találkozón megállt a támadójáték, mindkét oldalon, így David Davis időt kért tíz perccel a vége előtt (22-20)



Az időkérés után Vuko Borozan lőtt nagyon fontos gólt. (23-20)



Öt perccel a vége előtt a Descat góljával kettőre jött fel a Veszprém (24-22)



Az utolsó öt percben, még egy gól esett, ezt a Montpellier szerezte, de a Veszprém győzelmével megszerezte a csoport második helyét.



A mérkőzés legjobbja, a veszprémi csapat hálóőre, Sterbik Árpád lett.



A végeredmény: Telekom Veszprém-Montpellier 24-23







Borítókép: Facebook.com/ Veszprém Handball Team