November elején kezdődik és május elejéig tart a férfi kézilabda Eurokupa következő kiírása, amelyben a magyar válogatott is szerepel.

Az Eurokupában rendszerint azok a csapatok indulnak, amelyek már kijutottak a következő Európa-bajnokságra, ezért nem vesznek részt a selejtezősorozatban. A magyarok a szlovákokkal együtt házigazdái lesznek a 2022-es tornának, így a kontinensbajnoki címvédő spanyolokkal, valamint a legutóbb ezüstérmes horvátokkal játszanak az európai szövetség versenysorozatában idén ősztől jövő tavaszig.

Nagy László, a magyar szövetség alelnöke, a válogatott szakmai stábjának tagja kedden az M4 Sporton elmondta: szeretnék maximálisan kihasználni ezeket a hivatalos heteket a felkészülésre, hiszen a horvát, a spanyol és a szlovák együttes elleni mérkőzések is a csapat fejlődését szolgálják.



"Mögöttünk van egy világverseny, amelyen a fiataljaink letették a névjegyüket. A törekvésünk az, hogy hátra, lefelé már ne lépkedjünk, hanem a saját magunk által felállított célokat teljesítve vegyük az akadályokat, ezt is segíti az Eurokupa" - nyilatkozta.



Hozzátette: a válogatott játékosok a januári, svédországi Európa-bajnokságon elért kilencedik helyezéssel bizonyították, hogy képesek jó kézilabdát produkálni.



"Azokat a mélypontokat igyekszünk kiküszöbölni szakmailag és kondicionálisan is, amelyeket a svédek és a portugálok elleni mérkőzésen tapasztaltunk. Erre tudatosabban fogunk készülni, emellett pedig még nagyobb rendet szeretnénk tartani a játékosok fejében. Magasra tették a lécet önmagukkal szemben, így még többet tudunk követelni tőlük" - magyarázta Nagy László.

A magyar válogatott programja:

1. forduló:

2020. november 4. vagy 5.: Magyarország-Spanyolország

2. forduló:

2020. november 7. vagy 8.: Horvátország-Magyarország

3. forduló:

2021. március 10. vagy 11.: Szlovákia-Magyarország

4. forduló:

2021. március 13. vagy 14.: Magyarország-Szlovákia

5. forduló:

2021. április 28. vagy 29.: Spanyolország-Magyarország

6. forduló:

2021. május 2.: Magyarország-Horvátország

