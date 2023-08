A válogatott Sipos Adrián a német férfi kézilabda-bajnokság élmezőnyében végezne új csapatával, az európai kupaszereplésre vágyó MT Melsungennel.

A Telekom Veszprémtől távozott beálló csütörtökön az MTVA 40x20 című kézilabda podcastjében elmondta, sok logisztikázással és ügyintézéssel járt a költözés, és bár ez néha nehézségeket okoz, de igyekszik teljes mértékben a kézilabdára összpontosítani, és az elintéznivalókkal csak a szabadidejében foglalkozni.



Jókat mondott a szakmai részről, mivel Melsungenben nagyon hasonló az edzésmunka és a játékstílus, mint a magyar válogatottban. Klubedzője, Roberto García Parrondo - a Szeged és a Budakalász korábbi játékosa - hasonló dolgokat kér, mint José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitány.

"Bár több pozícióban is kell védekeznem, nem csak abban a hármasban, amelyikben eddig, hanem a másik oldalon is, és más verziókat is kipróbáltunk. Nagy bizalmat érzek az edző iránt" - nyilatkozta Sipos.

Mint mondta, nagyon hosszú, mentálisan és fizikálisan is megterhelő volt a felkészülésük, amelyben csak két szabadnap szerepelt.

Elárulta, az eddigiekkel ellentétben biztosan pályán lesz támadásban is, hiszen még ő is meglepődött, mennyit támadott az edzőmeccseken.

"Parrondo nagyon szerette volna, hogy megtanuljam a figurákat, mozgásokat, hiszen nagyon hosszú és kemény a bajnokság, ha egy beálló kiesik, ketten maradunk. Lerohanásban is számol velem, mivel talán én vagyok az egyik leggyorsabb a beállóink közül" - magyarázta Sipos.

Reményei szerint a négy "magyaros" csapatból a Melsungen végez majd a legjobb helyen a Bundesliga tabelláján. Az irányító Hanusz Egon a TVB Stuttgart, a jobbátlövő Leimeter Csaba az újonc HBW Balingen-Weilstetten, a szintén jobbátlövő Ilic Zoran pedig a HSV Hamburg együttesét erősíti.

A beálló hangsúlyozta, jövőre nagyon szeretnének kilépni az európai kupaporondra, ehhez az első hatban kell végezniük a bajnokságban.

Hozzáfűzte, megvan bennük a potenciál, de ha egészségesek lesznek és összekovácsolódnak, akkor is nagyon sok munkára van szükség, hogy az élmezőnyben zárjanak.

Borítókép: Kolektiff Images/DeFodi Images via Getty Images