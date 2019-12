Az olimpiai bajnok orosz válogatott nyerte a bronzérmet a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságon, miután a vasárnapi helyosztón 33-28-ra legyőzte Norvégiát.

Ezen a mérkőzésen dőlt el az is, hogy Szerbia és Kína mellett Oroszország lesz a magyar válogatott harmadik ellenfele a március 20-22. között sorra kerülő olimpiai selejtezőtornán, amelyről az első két helyezett jut ki Tokióba. Az esemény helyszíne egyelőre nem ismert, de a magyar szövetség is jelentkezett házigazdának.

Eredmény, a 3. helyért:



Oroszország-Norvégia 33-28 (18-15)



Remekül kezdtek a norvégok, gyorsan elléptek három góllal, de az oroszok rendezték a védekezésüket, pontos lövésekkel 5-0-s sorozatot produkálva fordítottak, és a szünetben is jobban álltak három találattal.

A skandinávoknál csak Emilie Arntzen és Stine Oftedal játszott igazán jól, így ellenfelük Anna Vjahirjeva vezérletével a második félidőben tovább növelte a különbséget. Az oroszok átvészeltek egy kettős emberhátrányt is, és végül a vártnál magabiztosabban győztek.

A mezőny legeredményesebb játékosa Vjahirjeva lett kilenc góllal, a másik oldalon Arntzen, és Oftedal, a Győri Audi ETO KC irányítója is hétszer talált be. Utóbbi klubtársa, a beálló Kari Brattset három gólt dobott.

Az oroszok kilenc győzelemmel és csupán egy vereséggel zárták a tornát.

később:

döntő: Spanyolország-Hollandia 12.30