A női kézilabda Bajnokok Ligája hetedik fordulójában a Ferencváros csapata a német Bietigheim együttesét fogadta Érden. A két nappal ezelőtt 50. születésnapját ünneplő Elek Gábor nem számíthatott Szucsánszkira, valamint Márton Grétára sem.



A találkozót a német csapat kezdte jobban öt perc után szerzett csak gólt a zöld-fehér alakulat Klujber révén. (1-2)



A Ferencváros hátránya 10 perc után tovább nőtt Nadziavicius góljával már hárommal vezettek a németek. (2-5)



Ezután felbátorodtak Elek Gábor tanítványai, Behnke, Kovacsics, valamint Klujber góljaival egyenlítettek, majd Schatzl góljával már 6-5-re vezetett a Ferencváros.



Fordulatos mérkőzésen a 15. percben megint döntetlen állt az eredményjelzőn, Klujber gólja után időt kért a német csapat edzője. (8-8)



A 20. percben továbbra is küszködött a Ferencváros, Lauenroth a harmadik gólját szerezte, amivel megint a Bietigheim vezetett. (9-10)



Öt perccel a félidő vége előtt Ostergaard ejtése, valamint Smits üreskapus találatával már néggyel vezetett a német csapat. (9-13)



A Ferencváros csapata feljött két gólra, de Loerper ismét háromra növelte a különbséget. Fél perccel a félidő vége előtt időt kért Elek Gábor, de gólt nem tudtak szerezni a zöld-fehérek.



A második félidőben a Bietigheim továbbra is remekelt Maidhof találatával öt góllal vezetett az ellenfél, amikor Elek Gábor időt kért. (13-18)



A Ferencváros szenvedett, rengeteg gólt kapott a csapat lerohanásból, Elek Gábor harmadik idejét is kikérte (14-22)



A 45. percben Stine Jörgensen góljával továbbra is maradt a nyolcgólos különbség. (18-26)



Tizenkét perccel a vége előtt időt kért a Bietigheim edzője is.

Tíz perccel a találkozó lefújása előtt, Kovacsics góljával 9-re jött fel a Fradi.

Az 55. percben Maidhofer 7. góljával 31-22 volt az állás.



A zöld-fehéreknek semmi nem jött össze ezen a találkozón, Trine Ostergaard góljával 32-22 lett az állás.



Az utolsó percben Reiner lerohanásgóljával tíz gól volt a különbség. Az utolsó percben Lauenroth állította be a végeredményt.



A végeredmény Ferencváros Bietigheim 24-35 (11-14)



Borítókép: Fradi.hu