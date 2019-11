Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott nagyjából elérte a céljait a Kazahsztán ellen 39-15-re megnyert csoportmérkőzésen, a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokság első játéknapján, szombaton.

"Nagyon örülök, hogy jól letudtuk az első meccsünket. A céljainkat nagyjából elértük, mindenki játszott, majdnem mindenki gólt szerzett, a fiatalok pedig sikerélményt gyűjtöttek, ami fontos lehet a folytatásban" - nyilatkozta a dán edző a Jacusiróban rendezett találkozó után.

Hozzátette, jól összeállt a védekezésük, és időnként kimondottan jól támadtak. Rasmussen úgy vélekedett: normális és természetes, hogy csapatának a találkozó elején voltak nehéz percei, erre számított is, ráadásul gyorsan kijöttek a rossz periódusból. A második félidő elején mutatott mélyrepülés viszont meglepte és csalódást okozott neki.

"A mai mérkőzésen domináltak a szélsőink, nagyon sok gólt tudtak lőni, gyorsan tudtak indulni, csináltuk nekik a lehetőségeket. Lehet, hogy a következő mérkőzéseinken nem tudunk ilyen hatékonyan játszani szélen, de örülök, hogy mind a négy szélsőnk ilyen szépen tudott bemutatkozni" - fogalmazott a kapitány.

A spanyol válogatott nagy meglepetésre 15 góllal megverte Romániát, ám Kim Rasmussen számára nem váratlan ez az eredmény.

"Én mindig azt mondom, hogy a spanyol válogatott nagyon veszélyes. Előre tudtam, hogy nagyon erős ellenfél lesz, amelyet nem szabad lebecsülni. Vasárnap a mainál sokkal agresszívabb védekezésre kell számítanunk" - magyarázta.

Hozzáfűzte, bízik a csapatában és a sikerben, mert úgy érzi, az elmúlt években a magyar stílus jól érvényesült a spanyolok ellen.

A kazahok ellen a mezőny legeredményesebb játékosa Schatzl Nadine és Márton Gréta volt egyformán hét góllal. Schatzl úgy fogalmazott, készültek rá, hogy nagyon sok helyzetük lehet a széleken.

"Nagyon örülök, hogy ilyen eredményesek tudtunk lenni a bal és a jobb oldalon is felállt fal ellen, indításból és lerohanásból egyaránt. Nagyon remélem, hogy a többi meccsen is ki tudjuk ezt használni" - nyilatkozta.

Hozzátette, nem tudja, miért kezdték nehezen mindkét félidőt, talán egy kicsit izgultak. Este meg fogják beszélni a hibáikat, és reményei szerint ki tudják majd javítani, mert a spanyolok ellen ezek már nem fognak beleférni.

"Szükség volt egy időkérésre, kaptunk egy kis fejmosást, hogy szedjük össze magunkat, mert ennél többet tudunk. Ezután már szerencsésen jött ki a lépés, és ki tudtuk használni, amivel készültünk" - idézte fel Kim Rasmussen időkérését a Ferencváros szélsője.

A három kapus közül utolsóként Bíró Blanka lépett pályára a meccsen, és húsz perc alatt mindössze három gólt kapott. Mint elmondta, nagyon nehéz az ilyen mérkőzéseken végig feszesen tartani a védelmet, de nekik sikerült.

"Az utolsó húsz percre szálltam be, ilyenkor az a jellemző, hogy fellazul a védekezés és mindenki gólokat akar lőni. Most nem így történt, végig feszes volt a védekezés, nagyon örülök, hogy a lányok így produkáltak előttem. Ennek köszönhetően stabilak tudtunk maradni hátul" - fogalmazott.

Az FTC kapusa szerencsésnek tartja, hogy a sorsolásnál a csoport leggyengébb csapatát kapták első ellenfélnek, hiszen hallották, hogy meglepő eredmények születtek az első játéknapon, kikaptak a címvédő franciák, valamint a hollandok és a románok is.

Bíró mellett Kiss Éva és Triffa Ágnes szerepel kapusként a csapatban. A ferencvárosi játékos szerint semmiféle hátrányt nem jelent, hogy ezúttal hárman is bekerültek a szűk keretbe, ugyanúgy dolgoznak, ahogyan eddig, és a lehető legjobb teljesítményt próbálják nyújtani.

A magyarok vasárnap Spanyolország, kedden Montenegró, szerdán Szenegál, pénteken pedig Románia ellen játszanak, a középdöntőbe az első három helyezett kerül. A világbajnokság győztese kijut a jövő nyári, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak márciusban.





