A MOL-Pick Szeged 25-19-re kikapott a portugál FC Porto otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön.

Eredmény, csoportkör, 4. forduló, A csoport:

FC Porto (portugál) - MOL-Pick Szeged 25-19 (15-10)

A vendégcsapat keretéből koronavírusos megbetegedéssel Bodó Richárd, Bánhidi Bence, Borut Mackovsek, Dean Bombac, Stanislav Kasparek, Matej Gaber, Bogdan Radivojevic és Nik Henigman, sérülés miatt Luka Stepancic és Stefán Sigurmannsson hiányzott, ezért több olyan fiatal kézilabdázót is neveztek a meccsre, aki még az NB I-ben is alig kapott lehetőséget, vagy egyáltalán nem játszott. Mario Sostaric kézsérülés és műtét után ezen a találkozón tért vissza a csapatba.



A portugál együttes folyamatosan játszott a közelmúltban, a Szeged viszont szeptember 11. óta csupán másodszor lépett pályára.





Az európai szövetség által a forduló rangadójának kinevezett mérkőzést remekül kezdte a hazaiak északmacedón kapusa, Nikola Mitrevszki, erre alapozva csapata a tizedik percben már 5-2-re vezetett. Juan Carlos Pastor vezetőedző hamarosan időt kért, és honfitársa, az ugyancsak spanyol Joan Canellas góljaival igyekezett felzárkózni a Szeged, ám hét találata ellenére 15-10-es hátrányban volt csapata a szünetben, mert a Porto támadásban és védekezésben is pontosabban kézilabdázott.



A zárt kapuk mögött rendezett meccs szünetében a portugálok mezt és nadrágot cseréltek, mert az első félidőben rendkívül nehezen lehetett megkülönböztetni a két csapat játékosait.



A második felvonás elején létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak a vendégek, de az üresen hagyott kapuba a házigazdák többször is betaláltak. Canellas ebben az időszakban remek passzaival jeleskedett, de csapattársai gyakran a legjobb átadásokat sem tudták gólra váltani. Mitrevszki továbbra is parádézott - végül 47 százalékos hatékonysággal zárt -, a szegediek ziccereket rontottak, így nem tudták megszorítani ellenfelüket, amely végig vezetve győzött.

A mezőny legeredményesebb játékosa Joan Canellas volt, aki 13 lövésből hét gólt szerzett. Orosz csapattársa, Dmitrij Zsitnyikov nyolc kísérletből csupán egyszer talált be.



A két vereséggel álló szegediek egy hét múlva a fehérorosz Meskov Breszt otthonában lépnek pályára, a négy győzelemmel rendelkező Telekom Veszprém pedig szerdán a Barcelonát fogadja a BL csoportkörében.

Kép: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images