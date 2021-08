Cristina Neagu román kézilabdázó bejelentette, jövőre visszatér a válogatottba, ugyanis részt szeretne venni a 2024-es párizsi olimpián.

A világ legjobbjának négyszer is megválasztott balátlövő a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hogy idén nem vesz részt a női válogatott hátralévő meccsein, ugyanis pihenésre van szüksége fizikai és pszichikai szempontból egyaránt. Ez azt jelenti, hogy a román válogatott a világklasszis Neagu nélkül játszik majd a decemberi spanyolországi világbajnokságon, amelynek csoportsorsolását csütörtök este készítik el.



A sportoló áprilisban jelentette be, hogy egy időre visszavonul a válogatottól, de akkor még nem közölte, mikor tér vissza. "Továbbra is jó eredményeket akarok elérni a válogatottal, de nemrég estem át egy műtéten, így pihenésre van szükségem, ezért gondolom úgy, hogy most ez a legjobb döntés" - nyilatkozta.

A 32 éves balátlövő közölte, számára a párizsi olimpia a legfőbb cél, ugyanis szeretne részt venni még egy ötkarikás játékon, és erre 2024-ben nyílik az utolsó lehetősége.



Kijelentette, még mindig szomorúsággal tölti el, hogy a román válogatottal nem jutott ki a tokiói olimpiára. Mint mondta, fájdalmas volt a televízióban nézni a meccseket.



Neagu térdszalagja 2018 decemberében a franciaországi Európa-bajnokságon, a Magyarország elleni középdöntő-mérkőzésen szakadt el, ezt követően majdnem egy évet kellett kihagynia. Jelenleg klubjával, a CSM Bucurestivel készül a következő idényre. Mostanság egy kisebb izomhúzódással bajlódik, de reményét fejezte ki, hogy hamarosan visszatérhet a pályára.

