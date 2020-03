A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének vasárnapi, első mérkőzésén.

Eredmény, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

RK Vojvodina (szerb)-Telekom Veszprém 26-31 (10-15)

A vendégek keretéből ezúttal Sterbik Árpád, Kent Robin Tönnesen, Kentin Mahé és Vuko Borozan hiányzott.



Gyors játékkal és három góllal kezdett a Veszprém, és bár Svetislav Verkic jól teljesített a hazai kapuban, tíz perc alatt hat gólt kapott. A vendégcsapat remek védekezését bizonyítja, hogy mindeközben a Vojvodina csupán egyszer talált be.



Ezt követően sikerült felvennie a meccs ritmusát a házigazdának, némileg csökkentette a különbséget, de Vladimir Cupara védéseinek köszönhetően a Veszprém a szünetben ismét öt találattal vezetett.



Az első félidőben két veszprémi játékost is sérülés miatt kellett lecserélni: Dejan Manaszkovnak a bokáját, Rogerio Ferreira Moraesnek pedig a combját ápolták.



A második felvonásban visszaesett a színvonal, az újvidékiek egy 3-0-s sorozattal ismét felzárkóztak két gólra, de a mérkőzés utolsó negyedében ismét jobban védekezett és hatékonyabban támadott a Veszprém, ennek köszönhetően végül 31-26-ra nyert.



A mezőny legeredményesebb játékosa a szerbek beállója, Rastko Stojkovic volt kilenc góllal, a vendégeknél Manuel Strlek hétszer talált be. Utóbbi a Vojvodina ellen szerezte 300. gólját veszprémi mezben.



A két csapat ötödször találkozott egymással, és a Veszprém mérlege továbbra is százszázalékos az újvidékiekkel szemben.



A visszavágót jövő szombaton 19 órától rendezik. A párharc továbbjutója a legjobb négy között az ukrán Motor Zaporizzsja vagy a fehérorosz Meskov Breszt csapatával találkozik. Az elődöntőket április 3-án, a helyosztókat pedig 5-én játsszák Zadarban.

