A Telekom Veszprém 31-31-es döntetlent játszott szerdán a német THW Kiel otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában.



Eredmény, csoportkör, 6. forduló, B csoport:

THW Kiel (német)-Telekom Veszprém 31-31 (18-20)



A vendégektől koronavírusos megbetegedés miatt Lékai Máté, Rodrigo Corrales, Kentin Mahé és Blaz Balgotinsek, sérülés miatt pedig Danyiil Siskarjov hiányzott.



Hatékony, pontos játékkal kezdte az európai szövetség által a hét rangadójának nevezett meccset a Veszprém, ráadásul Vladimir Cupara remekül védett, hamarosan mégis fordítottak, és a norvég Sander Sagosen vezérletével a 12. percben két góllal vezettek a németek. A folytatásban egy 4-1-es, majd egy 3-0-s sorozat után már a vendégek álltak jobban kettővel, ugyanis nagyszerűen kihasználták ellenfelük hibáit.



A hajrában is inkább a támadójátékkal foglalkoztak a csapatok a védekezés helyett, és a szünetben az összeszedetten kézilabdázó Veszprém 20-18-ra vezetett.



Cupara bravúrokkal kezdte a második félidőt is, ám egy 4-1-es periódussal megint visszavette a vezetést a Kiel, amely védekezésben és támadásban is változtatott a taktikáján, így mindkét kapu előtt hatékonyabbá vált a játéka. A vendégek irányítója, Petar Nenadic egyre többet hibázott, és mivel ekkor a csapattársai sem tudtak megújulni, a hazaiak egy újabb 4-0-s szériával rukkoltak elő, és úgy tűnt, eldöntötték a meccset.



A Veszprém több mint hat percig nem talált be, ezt követően viszont hirtelen összekapta magát, és négy perc alatt egyenlített. Az utolsó támadását mindkét együttes elrontotta, így igazságos döntetlennel ért véget a rangadó.



A két csapat 21. egymás elleni BL-mérkőzésén tíz-tíz veszprémi és kieli siker után első alkalommal született döntetlen.



A mezőny legeredményesebb játékosa Sander Sagosen lett kilenc góllal, csapattársa, Niklas Ekberg hétszer, a vendégektől Petar Nenadic ötször volt eredményes. A mezőny legjobbjának a kapus Vladimir Cuparát válaszották, aki 46 lövésből 17-et védett.



A négy győzelemmel és egy döntetlennel álló veszprémiek három hét múlva a dán Aalborg HB otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében.

