A Montpellier-ben zajló olimpiai selejtezőtorna harmadik, egyben utolsó játéknapján a világbajnoki negyedik helyezett francia válogatott a portugálok ellen lépett pályára.



A március 12-14- között zajló minitornán a két együttes mellett a horvát válogatott valamint a tunéziaiak voltak ott.



Az első játéknapon a franciák négy góllal legyőzték a világbajnokságon mindössze 10. helyen végzett horvát együttest, míg Portugália Tunézia ellen nyert. A második játéknapon már javítottak déli szomszédaink Portugália ellen, és egy góllal legyőzték őket, míg a vb-negyedik helyezett franciák az afrikaiak ellen szereztek két pontot.



Az utolsó játéknapon a papírformának megfelelően a horvátok legyőzték a tunéziaiakat így a Portugália-Franciaország előtt eldőlt, hogy egy luzitán siker esetén a portugálok először lehetnek ott olimpián férfi kézilabdában.

A sorsdöntő mérkőzést a francia válogatott kezdte jobban 10 perc után 7-2-re vezettek a gallok, majd öt perccel később Mahé gólja után már 11-5 volt az állás. Portugália ekkor kapust cserélt Manuel Gaspar helyére Gustavo Capdeville jött be, és az ő védéseinek köszönhetően elkezdett felzárkózni a portugál együttes, a szünetig egy gólra jött fel a tavalyi Európa-bajnokságon hatodik helyen végző csapat.

A második félidőben a franciák szinte végig előnyben voltak a találkozón, a portugálok mindössze egyszer, 18-17-re vezettek a 38. percben.

Az utolsó percekben aztán óriási dráma következett. Hugo Descat találatával a franciák 28-25-re vezettek, ezzel úgy tűnt, eldőltek a lényegi kérdések. Azonban egy 4-0-s szakasznak köszönhetően a portugálok megfordították a meccset és az utolsó másodpercben Rui Silva találatának köszönhetően legyőzték a franciákat, kijuttatva ezzel a portugál férfi kézilabda-válogatottat a tokiói olimpiára.

