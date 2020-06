Horvát sajtóhírek szerint az Athénban olimpiát nyerő horvát-válogatott korábbi beállója, Igor Vori lett a PPD. Zagreb új edzője.



A most 39 éves kézilabdázó két évvel ezelőtt fejezte be játékos-pályafutását, a válogatottban 223 alkalommal lépett pályára, ezeken 587 gólt szerzett, amivel minden idők negyedik legeredményesebb játékosa.



A korábbi beállónak megvan a tekintélye az öltözőben, hiszen Bajnokok Ligáját nyert a Hamburg együttesével, de játszott Párizsban is.



Vori vezetőedzőként először bizonyíthat, noha az edzői szerepkörbe korábban már belekóstolhatott, hiszen 2018 óta ő segíti a horvát szövetségi kapitány Lino Cervar munkáját.





A korábbi beálló munkáját az Athénban szintén vele együtt olimpiát nyerő Denis Spoljaric segíti majd másodedzőként.



Elődje, Veselin Vujovic magánéleti problémák miatt mondott fel a horvát bajnoknál. Bár korábban úgy tűnt, hogy a korábbi macedón kapitány, Ibica Obrvan lesz a horvát bajnok új trénere, a zágrábiak végül mégis a játékosként olimpiát nyerő edző mellett tették le voksukat.



Igor Vori játékosként 2003-ban világbajnokságot nyert a horvát válogatottal, egy évvel később pedig olimpiát nyert déli szomszédainkkal. Érdekesség, hogy akkor is, a mostani szövetségi kapitány Lino Cervar ült a kispadon mindkét alkalommal.



