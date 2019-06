Mikler Roland:

- Nagyon nehéz volt. Nem is emlékszem karrierem során hasonló, sérülés miatti beállásra. Talán az elején, Dunaújvárosban volt ilyen. Ez a Kielce nagyon kemény volt, ugyanúgy meg akarta nyerni a mérkőzést, mint mi.

De jobbak voltunk három góllal és ez a legfontosabb. Az első győzelem megvan. Nagyon-nagyon nehezen, de megvan. Gyorsan kell regenerálódnunk, és bárki lesz az ellenfél, minél jobban fel kell készülnünk. Nem védtem annyit, amitől a lelkem rendben lenne, de belekaptam annyi lövésbe, ami a győzelemhez elég volt.

Petar Nenadic:

- Ez csapatjáték. Jól kézilabdáztunk mindannyian. Jó, talán nekem különösen jól jött ki a lépés, de csapat szinten is szenzációsak voltunk és ez a legfontosabb. Semmi váratlan nem történt. Jól játszottunk, nyertünk, és most a pihenésre kell koncentrálni. Nehéz megmondani, mi volt a kulcs. Talán a védekezésünk működött jobban. Nem tudnám megmondani, hogy hány gólt szereztem. Tényleg nem tudom, de nem is ez számít.

Forrás: Sport TV