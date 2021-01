A Siófok KC házigazdaként 28-28-as döntetlent játszott az orosz Kubany Krasznodar csapatával a női kézilabda Európa-liga csoportkörének első fordulójában, szombaton.



Eredmény, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

Siófok KC-Kubany Krasznodar (orosz) 28-28 (15-18)

A vendégcsapat kispadján ismét ott volt a legendás Jevgenyij Trefilov, akinek 2019 februárjában szívműtétje volt, ezért lemondott a vezetőedzői posztról. Irányításával az orosz női válogatott 2008-ban Pekingben olimpiai ezüst-, 2016-ban Rio de Janeiróban pedig aranyérmet nyert, illetve 2001 és 2009 között négyszer lett világbajnok.



A teljes kerettel felállt házigazdáknak a vártnál is nehezebb dolguk volt, mert a Kubany keményen védekezett és gyors ellentámadások végén gólokat szerzett. A jobbkezes jobbszélső, Dijana Golub 18 perc alatt ötször volt eredményes, vezérletével az oroszok 11-8-ra elléptek. A Siófoknak többször is sikerült egyenlítenie, de mivel a felállt védőfal ellen nem tudott hatékonyan támadni, a szünetben háromgólos hátrányban volt.

A második félidőt is jobban kezdték a vendégek, akik ekkor már szinte mindig rendkívül hosszan támadtak. A második számú európai kupasorozatban címvédő siófokiak védekezése és kaputeljesítménye javult, támadásban a francia Tamara Horacek remekelt.



Egy 5-1-es sorozat végén ismét egyenlített a magyar együttes, a Kubany pedig tíz perccel a vége előtt azonnali piros lap miatt elveszítette Jekatyerina Levcsinát.



Az utolsó két perc egygólos vendégvezetésről indult, majd Tomori Zsuzsanna egyenlített, az utolsó orosz lövést pedig Szikora Melinda kivédte, így döntetlennel zárult a meccs.



A mezőny legeredményesebb játékosa Andrea Kobetic és Tamara Horacek volt egyaránt kilenc góllal. Szikora 18 védéssel és 43 százalékos hatékonysággal járult hozzá a pontszerzéshez.



A Váci NKSE vasárnap a Paris 92 csapatát fogadja, a Siófok pedig jövő vasárnap az ugyancsak francia Fleury Loiret vendége lesz.

