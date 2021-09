A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában a Győr és a CSZKA Moszkva találkozik egymással.

Ambros Martin együttese eddig az előző két fordulóban mindkét összecsapását megnyerte. Előbb hazai pályán a címvédő Vipers ellen diadalmaskodott, majd a Krim Ljubjana otthonában szerezte meg a két pontot.

A Rába-parti együttes az orosz bajnok CSZKA Moszkva együttesével már találkozott az előző idényben is. Előbb a csoportkörben kétszer, majd a Final Four bronzmérkőzésén játszottak egymás ellen.



A csoportkörben a Győr döntetlent játszott a CSZKA Moszkva együttesével az orosz fővárosban, (27-27) majd februárban hazai pályán hét góllal győzött a Rába-parti együttes. (31-24)



A Final Fourban pedig 11 góllal győzött a magyar csapat.

Az idei szezonban az orosz csapatnak van egy elmaradt mérkőzése a BL-ben. A koronavírus-járvány miatt és a franciaországi járványügyi szabályok miatt (A Metz elleni találkozójuk maradt el) nem tudtak kiállni. A második mérkőzését azonban magabiztosan nyerte Florentin Pera együttese.

A mérkőzés előtt Fodor Csenge nyilatkozott a győriek honlapján.

„Vártuk már, hogy jöjjenek a mérkőzések, de elég feszített a tempó. Próbálunk a pihenésre odafigyelni, de a gyakorlásra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hogy az új igazolások is minél jobban be tudjanak illeszkedni. Szeretnénk megtartani a BL-ben a veretlenségünket, de nagyon kemény mérkőzésre számítunk. Ana Grosra mindenképpen figyelnünk kell hiszen ő breszti játékosként is komoly gondokat okozott nekünk. Úgy gondolom, az egész moszkvai együttes egy jól összeszokott társaság. Nem szabad a Final Fourban lejátszott mérkőzésből kiindulnunk, nagyon keménynek kell lennünk, nem szabad odaadnunk a pontokat.”

A Győr és a CSZKA Moszkva egymás elleni mérkőzése délután négy órakor lesz a győri Audi Arénában, melyen lent lesz a Sport365.hu stábja is.

Borítókép: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC