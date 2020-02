A Telekom Veszprém 29-28-ra kikapott a THW Kiel otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában, szerdán.

Sikerével a Kiel megnyerte a B csoportot, így nem kell pályára lépnie a rájátszás első fordulójában, a negyeddöntőbe jutásért.

Eredmény, csoportkör, 12. forduló, B csoport:



THW Kiel (német)-Telekom Veszprém 29-28 (15-15)



A két csapat veszprémi mérkőzését 37-31-re a német csapat nyerte szeptember 21-én.



A hazaiaknál Patrick Wiencek, a vendégeknél Székely Márton, Kent Robin Tönnesen, Kentin Mahé és Pawel Paczkowski hiányzott a keretből.



Jó védekezésének és gyors támadójátékának köszönhetően a Veszprém remekül kezdett, és a 11. percben már két góllal jobban állt. A folytatásban a Kiel is lendületbe került, többször kettesével-hármasával szerezték góljaikat a csapatok, amelyek szinte minden szituációban a gyors játékot részesítették előnyben, ám ez néhányszor hibákat eredményezett.



A második felvonás döntetlen állásról kezdődött, majd a pontosabban célzó németek egy 4-0-s sorozattal elléptek, így David Davis veszprémi vezetőedzőnek megint időt kellett kérnie. Csapata nagy küzdelemben még vissza tudott kapaszkodni egy gólra, és - mivel a Kiel az utolsó nyolc percben nem talált be - a legvégén a döntetlenért támadhatott, de nem járt sikerrel.



A mezőny legeredményesebb játékosa a hazaiak svéd jobbszélsője, Niklas Ekberg volt, aki kilenc lövésből nyolc gólt dobott. Csapattársai közül Hendrik Pekeler hét találattal zárt, a veszprémieknél Vuko Borozan és Andreas Nilsson ötször volt eredményes.



A két csapat huszadik alkalommal találkozott egymással a nemzetközi porondon, tíz veszprémi siker mellett a Kiel is tizedszer nyert.



A nyolc győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel álló MOL-Pick Szeged vasárnap a francia Paris Saint-Germain csapatát látja vendégül, a nyolc sikerrel és négy vereséggel rendelkező Veszprém pedig jövő vasárnap a francia Montpellier HB együttesét látja vendégül a BL csoportkörében.