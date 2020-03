A MOL-Pick Szeged 30-28-ra kikapott a Barcelona otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, szombaton.

A magyar együttes a negyeddöntőbe jutásért a címvédő északmacedón Vardar Szkopjéval találkozik, amellyel szemben tavaly a nyolc között búcsúzott.

A szegedi klub történetének 200. Bajnokok Ligája-mérkőzésén a horvát Luka Stepancic és az orosz Dmitrij Zsitnyikov hiányzott a keretből.



Jó védekezéssel kezdtek a csapatok, az első 14 percben csupán öt-öt gól született. Ezt követően másfél percet kettős emberelőnyben játszhatott a Barcelona, ám nem tudott élni a lehetőséggel, sőt a vendégek egy 3-0-s sorozattal csakhamar fordítottak.



Mirko Alilovic védéseire, valamint Bodó Richárd és Jorge Maqueda góljaira alapozva a folytatásban is remekelt a Szeged, amely 15-13-ra vezetett a szünetben.

A házigazdák a második félidő elején egy négyes gólsorozattal fordítottak, ám a vendégeknek erre is volt válaszuk, és a 47. percben megint ők vezettek kettővel.



Az utolsó öt perc kétgólos szegedi vezetésnél kezdődött, de mivel a meccs utolsó négy találatát a Barcelona szerezte, végül fordulatos, nagy csatában 30-28-ra nyert.





A legeredményesebb játékos a barcelonai Luka Cindric és Jure Dolenec, valamint a szegedi Bodó Richárd volt egyaránt hét góllal.

A két együttes huszadszor találkozott egymással a nemzetközi kupaporondon, öt szegedi siker mellett ez volt a Barcelona 15. győzelme.



A katalánok tétmérkőzésen 2018 áprilisa, a BL-ben pedig 2015 decembere óta veretlenek hazai pályán. A mostani idényben csupán egy tétmeccset veszítettek, Szegeden kaptak ki 31-28-ra a BL csoportkörének első fordulójában.



A szegediek kilenc győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel az A csoport harmadik helyén végeztek. Következő ellenfelük, a címvédő Vardar Szkopje a második csoportban hatodik lett, és anyagi gondok miatt az idény közben meggyengült, mert három kulcsjátékosa is távozott.

A negyeddöntőbe jutásért Szkopjéban március 21-én vagy 22-én, Szegeden pedig egy héttel később lépnek pályára a csapatok. Amennyiben a Szeged továbbjut, a nyolc között a Telekom Veszprémmel találkozhat.

Eredmény, csoportkör, 14. (utolsó) forduló, A csoport:

Barcelona (spanyol) - MOL-Pick Szeged 30-28 (13-15)

korábban:

B csoport: Motor Zaporizzsja (ukrán)-Telekom Veszprém 22-32 (8-17)

A csoport végeredménye: 1. THW Kiel (német) 20 pont, 2. Telekom Veszprém 20, 3. PGE Vive Kielce (lengyel) 18, 4. Montpellier HB (francia) 17, 5. FC Porto Sofarma (portugál) 14, 6. Vardar Szkopje (északmacedón) 11, 7. Meskov Brszt (fehérorosz) 8, 8. Motor Zaporizzsja 4



A csoportok első hat csapata továbbjut, az első helyezettek az egyenes kieséses szakasz első fordulójában nem lépnek pályára.

Borítókép: Facebook.com/MolPickSzegedKézilabdacsapat