A Telekom Veszprém 30-27-re kikapott a német Flensburg otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójában, csütörtökön.

Eredmény, csoportkör, 10. forduló, B csoport:

Flensburg-Handewitt (német) - Telekom Veszprém 30-27 (16-12)

A vendégek keretéből ezúttal Dejan Manaszkov és Petar Nenadic hiányzott. Jobban kezdett a Veszprém, de Momir Ilic vezetőedzőnek a 12. percben időt kellett kérnie, mert addigra támadásban és védekezésben is pontosabban kézilabdázott a Flensburg és 9-5-re elhúzott. Amikor a németek már hat góllal vezettek, a vendégek emberelőnybe kerültek és Lékai Máté kétszer is betalált, ám a szlovén Blaz Blagotinsek továbbra is nagyon hiányzott a védelemből. A kisebb sérüléssel bajlódó beálló csak a huszadik percben lépett pályára, csapata felzárkózott mínusz háromra, de a bosnyák Benjamin Buric kapus remek teljesítményére alapozva a Flensburg 16-12-re vezetett.

Rasmus Lauge Schmidt és Omar Jahja sem játszott jól, ráadásul a második félidő három hazai találattal kezdődött. A játék képe a 37. percben változott meg, amikor a Veszprém lendületbe került, és Kentin Mahé irányításával 6-1-es szériát produkált, ám a folytatásban ismét a Flensburg percei következtek. Komoly erőbedobással ismét visszakapaszkodott a magyar csapat, Rodrigo Corrales bravúrral védett, ám a legvégén az olimpiai bajnok dán Mads Mensah Larsen háromszor is betalált, ezzel eldöntötte a meccset a házigazdák javára.

A mezőny legeredményesebb játékosa Mensah Larsen volt hét góllal, Johannes Golla, illetve a veszprémi Gasper Marguc hatszor talált be. A kapusok közül Buric 17, Corrales 15 lövést védett. A két csapat 14. alkalommal találkozott egymással tétmeccsen: két döntetlen és nyolc Veszprém-siker mellett negyedszer nyert a Flensburg. A januári magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság miatt szünet következik a BL csoportkörében, a következő fordulóra február közepén kerül sor. A veszprémiek ősszel mind az öt hazai meccsüket megnyerték, idegenben pedig egy siker és immár négy vereség a mérlegük.

