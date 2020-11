A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC négy norvég kézilabdázója bekerült hazája válogatottjának szűk keretébe a decemberi női Európa-bajnokság előtt.

Thorir Hergeirsson szövetségi kapitány kedden hozta nyilvánosságra 18 fős keretét, amelyben szerepel Veronica Kristiansen, Stine Oftedal, Silje Solberg és Kari Brattset neve is.



A 40 éves kapus, Katrine Lunde gyermekvállalás miatt biztosan kihagyja a norvég-dán közös rendezésű Európa-bajnokságot, valamint a jövő nyárra halasztott tokiói olimpiát is.



A magyarokkal egy csoportba sorsolt hollandok hétfőn hirdették ki szűk keretüket, amelyben helyet kapott a Ferencváros légiósa, Angela Malestein is.



A tornát - amelyre december 3. és 20. között kerül sor Trondheimben és Herningben - 16 csapat szerepel, és 47 mérkőzést rendeznek. A magyar együttes a C csoportban december 4-én Horvátországgal, 6-án Szerbiával, majd 8-án a világbajnok Hollandiával játszik. A négy csoportból az első három-három helyezett jut a középdöntőbe.



A norvégok teljes kerete

Kapusok: 1 Emily Stang Sando, SG BBM Bietigheim (026/000), 12 Silje Solberg, Gyøri Audi ETO (148/001)

Mezőnyjátékosok:2 Henny Ella Reistad, Vipers Kristiansand (015/390), 3 Emilie Hegh Arntzen, Vipers Kristiansand (105/183), 4. Veronica Kristiansen, Gyøri Audi ETO (133/450),5 Marit Malm Frafjord, Team Esbjerg (200/409), 6 Heidi Løke, Vipers Kristiansand (216/789),7 Stine R Skogrand, Herning-Ikast Håndbold (085/133),9 Nora Mørk, Vipers Kristiansand (119/573),10 Stine Bredal Oftedal, Gyøri Audi ETO (190/502),11 Malin Aune, Vipers Kristiansand (058/109)13 Kari Brattset Dale, Gyøri Audi ETO (066/149)20 Marit Røsberg Jacobsen, Team Esbjerg,(062/118),23 Camilla Herrem, Sola HK (250/676),24 Sanna Solberg, Team Esbjerg (149/277),25 Kristine Breistøl,Team Esbjerg (008/008)

Borítókép: Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images