A címvédő spanyol férfi kézilabda-válogatott jutott elsőként fináléba a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságon: pénteken az első elődöntőben 29-25-re legyőzte a világbajnok Dánia csapatát a budapesti MVM Dome-ban.

Az első percek főleg a védelmekről szóltak, a századik Eb-mérkőzésükön szereplő kétszeres kontinensbajnok skandinávok hatékonyabb játékkal kezdtek: az első 11 spanyol kísérletből hetet hárító Niklas Landin vezérletével jól védekeztek, így először nekik sikerült kétgólosnál nagyobb előnyt kiharcolniuk (7-4). A legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő spanyolok időkérése sem tudta megtörni a dán lendületet, a játékrész utolsó perceiben viszont a skandinávok hibáit kihasználva Aleix Gómez vezérletével felzárkózott a spanyol együttes. A fordulást követően is bátran alapozott a szélen kiváló teljesítményt nyújtó, remek egyéni megoldásokat bemutató Gómezre a spanyol válogatott, míg dán részről Mikkel Hansen vállalt sokat. A spanyol együttes a 41. percben vezetett először (17-16), majd háromtalálatos előnyt dolgozott ki.

A dánok ebben a periódusban többször hibáztak támadásban, így riválisuk könnyű gólokat szerezhetett, ráadásul egy ideig Hansent is ápolni kellett. Gonzalo Pérez de Vargas több kulcsfontosságú védést mutatott be a spanyol kapuban, a túloldalon viszont a hajrához közeledve elmaradtak a bravúrok. A dán válogatott az utolsó percekben rendre a kapusát lehozva támadott, védekezésben pedig letámadásra váltott, ez nem volt elég, hogy közelebb kerüljön a címvédőhöz. A Telekom Veszprém jobbátlövője, Jorge Maqueda kétszer talált be a fináléba jutott spanyol válogatottban, míg klubtársa, a kapus Rodrigo Corrales egy hétméteres erejéig lépett pályára, ám hárítani nem tudott. A Veszprém dán csapatkapitánya, Rasmus Lauge Schmidt szintén kétszer volt eredményes.

A találkozó legeredményesebbje és a mérkőzés legjobbja Aleix Gómez lett 11 góllal, dán oldalon Hansen nyolcszor talált be. A Pick Szeged korábbi irányítója, a 35 éves spanyol Joan Canellas a második félidőben fénykorát idézően kézilabdázott és jelentős szerepe volt a sikerben. A kapusok közül Pérez de Vargas 37 kísérletből 14-et hárított, a skandináv gólvonalon Landin 31 lövésből 11-et, Kevin Möller hétből egyet védett ki. A spanyolok legutóbb napra pontosan hét évvel előtt, a 2015-ös világbajnokság negyeddöntőjében tudták legyőzni Dániát, azóta a két csapat mind a négy találkozóját a skandinávok nyerték. A legtöbb Eb-éremmel - két elsőségük mellett négy ezüsttel és két bronzzal - rendelkező spanyolok sikerüknek köszönhetően Budapestről is biztosan medállal térhetnek haza.

Forrás és borítókép: MTI/Illyés Tibor