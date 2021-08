Székely Márton kézilabdakapusnak az északmacedón Eurofarm Peliszter csapatánál garantálták, hogy megfelelően fel tud készülni a januári, hazai rendezésű Európa-bajnokságra.

"A nyár eléggé kacifántosra sikeredett, de nagyon örülök, hogy pont került az ügyek végére, és olyan klubnál játszhatok, ahol teljes mértékben számítanak rám, bíznak bennem, és azért hoztak, hogy tudjak segíteni a csapatnak. Megpróbálom bizonyítani, hogy jól választottak, amikor idehívtak" - nyilatkozta csütörtökön a 31 éves kézilabdázó az M1 aktuális csatornán.

Székely az előző szezonban a Telekom Veszprém játékosa volt, amely a tavaszi szezonra kölcsönadta az FC Portónak, és bár ott remekül teljesített, a portugál klub vezetői nem számítottak rá a továbbiakban, így került az északmacedón csapathoz.

"Azért is igazoltam ide, mert az előzetes egyeztetések és az edzői beszélgetés alapján garantálták, hogy megfelelően fel tudok készülni a januári Európa-bajnokságra. Minden egyes meghívóért meg kell küzdeni és meg kell dolgozni, de ha a nemzeti csapatban számítanak rám, itt minden alapot megadnak, hogy megfelelő játékperccel rendelkezzek" - magyarázta.

Az Eurofarm Peliszter július 19-én kezdte az alapozást, az első tétmérkőzését pedig szerdán játszotta, amikor 14-14-es első félidőt követően 31-22-re legyőzte a Vardar Szkopjét, ezzel elhódította a Szuperkupát.

"Jól éreztem magam a pályán. Bár korai tétmeccset játszottunk, úgy éreztem, megfelelő volt a formaidőzítésünk, megfelelő munkát végzett az edzői stáb. Tudtuk, hogy a tavalyi eredmények után van keresnivalónk egy mérkőzésen is, és lesz a bajnokságban is" - vélekedett Székely, aki a bravúros védések mellett egy góllal is hozzájárult új csapata szerdai sikeréhez.

Az előző idényben a Vardar és az Eurofarm pontazonossággal zárt a bajnoki tabellán, de az egymás elleni eredmények előbbinek kedveztek. Az Eurofarm a mostani szezonban a bajnokságon kívül a SEHA Ligában és az Európa-ligában is szerepel majd.

Borítókép/Fotók: RK Eurofarm Pelister/Facebook