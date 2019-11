Montenegró négy góllal legyőzte Szenegált a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság szombati nyitónyapján, a csoportkör első fordulójában.

A magyar érdekeltségű C csoport jacusirói meccsének első félidejében megsérült Katarina Bulatovic bokája, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC jobbátlövője ezért nem is tudta folytatni a meccset, és mindössze egy góllal zárt.

Az afrikaiak nagy meglepetésre kiválóan játszottak, előbb jól tartották magukat, majd a szünet előtt fordítottak. A második félidő elején már két góllal is vezettek, de mivel ezután sokat hibáztak, kilenc perc alatt csak egyszer találtak be, Montenegró egy 5-1-es sorozattal megfordította az állást, és szoros hajrában végül nyerni tudott. A Debrecen balátlövője, Jelena Despotovic öt gólt szerzett.

A szerbek magabiztosan nyertek Angola ellen Kumamotóban, az Érd jobbátlövője, Jelena Lavko öt találattal járult hozzá a sikerhez.

A brazilok meglepetésre hat góllal kikaptak a németektől Jamagában. A dél-amerikaiaknál az Érd jobbszélsője, Alexandra do Nascimento ötször, a Győr balátlövője, Eduarda Amorim kisebb combsérülése ellenére négyszer volt eredményes.

A házigazda japánok négy találattal jobbnak bizonyultak az argentinoknál, akiknél a Debrecen balátlövője, Elke Karsten öt gólt dobott.

Eredmények, csoportkör, 1. forduló:



A csoport:



Szerbia-Angola 32-25 (16-12)

később:

Hollandia-Szlovénia, Kumamoto 10.00

Norvégia-Kuba, Kumamoto 12.30

B csoport:

Németország-Brazília 30-24 (14-11)

később:

Franciaország-Koreai Köztársaság, Jamaga 10.00

Dánia-Ausztrália, Kumamoto 12.30

C csoport:

Montenegró-Szenegál 29-25 (14-15)

később:

Magyarország-Kazahsztán, Jacusiro 10.00

Románia-Spanyolország, Kumamoto 10.00

D csoport:



Japán-Argentína 24-20 (14-10)

később:

Oroszország-Kína, Kumamoto 10.00

Svédország-Kongói DK, Kumamoto 12.30

A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe. A világbajnokság győztese kijut a jövő nyári, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak jövő márciusban.

