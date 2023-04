Ilyés Ferenc korábbi 229-szeres válogatott játékost választotta elnökké a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) küldöttgyűlése pénteken.

A Budapesten rendezett tisztújításon a 150 küldöttből 140 volt jelen, közülük 139 szavazott az egyetlen jelöltként induló Ilyésre, egy pedig tartózkodott. Az elnök megbízatása öt évre szól.



Az előző elnök, Kocsis Máté szinte napra pontosan nyolc éve, 2015. április 17. óta irányította az MKSZ-t, de ezúttal nem indult újra a tisztségért.



A székelyudvarhelyi születésű és nevelésű 41 éves Ilyés 2000-ben igazolt Magyarországra, a Szeged és a Veszprém csapatát is két időszakban erősítette, megfordult Makón, illetve a német TBV Lemgo és a lengyel Wisla Plock együttesénél, majd 2016-tól 2021-ig Tatabányán szerepelt. A magyar bajnokságot háromszor, a Magyar Kupát és az EHF Kupát kétszer, a KEK-et egyszer nyerte meg. A válogatottban 2003 és 2019 között 229 mérkőzésen 502 gólt szerzett. Az olimpián 2004-ben Athénban és 2012-ben Londonban is negyedik volt, világbajnokságon a 2009-es ötödik helyezés a legjobb eredménye.



Visszavonulása óta a MOL Tatabánya KC klubmenedzsereként és az MKSZ határon túli magyar kézilabdáért felelős elnöki megbízottjaként dolgozott, illetve az Együtt növünk fel! alapítvány kuratóriumi elnökeként tevékenykedett.

Az MKSZ három alelnöki posztjából kettő az alapszabály módosításával megszűnt, a tisztséget a továbbiakban csak Pálinger Katalin tölti be. Az új elnökségnek Csermely Péter, Görbicz Anita, Hajdu János, Kirsner Erika, Kökény Beatrix, Nagy László, Oláh Sándor, Schuch Timuzsin és Tállay András a tagja.

A Magyar Kézilabda Szövetség korábbi elnökei:

1933: Zsindely Ferenc

1933-1940: Hodászi Miklós

1940-1945: Bolner Pál

1945-1955: Fantó Jenő

1955-1964: Somogyi Béla

1964-1989: Varga József

1989-1991: Dobrovits Péter

1991-1993: Barcza Imre

1993-1995: Pősze Lajos

1996-2003: Benedek András

2003-2009: Kiss István

2009-2011: Sinka László

2011-2015: Vetési Iván

2015-2023: Kocsis Máté

Borítókép: Srdjan Stevanovic/Getty Images