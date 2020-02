A Tatabánya 26-25-re legyőzte a spanyol BM Logrono La Rioja csapatát a férfi kézilabda EHF Kupa csoportkörének első fordulójában, szombaton Győrben.



Eredmény, csoportkör, 1. forduló, D csoport:



Grundfos Tatabánya KC-BM Logrono La Rioja (spanyol) 26-25 (15-11)



A magyar csapatból két irányító, Győri Mátyás és Juhász Ádám is hiányzott sérülés miatt, így a 20 éves Borzas Urosnak kellett szerveznie a Tatabánya játékát.



Bartucz László védéseinek köszönhetően remekül kezdett a házigazda (8-6), majd pontatlanná váltak a lövései, ezt azonban nem tudták kihasználni a vendégek.



Vladan Matics vezetőedző időkérése után ismét hatékonnyá vált a támadójáték, a védekezés is jól működött, csapata egy 4-0-s sorozattal 14-10-re elhúzott, és a szünetben is négy góllal vezetett.



A második felvonást is kimondottan jól kezdte a Tatabánya, ám amikor 18-13-as vezetését követően hat percig nem dobott újabb gólt, Rudolph Geraldo Hackbarth vezérletével a spanyol bajnoki tabella harmadik helyén álló La Rioja felzárkózott. Az izgalmas, küzdelmes hajrában a magyar együttes sokat hibázott, a vendégek egy percen belül két gólt szereztek, ismét felzárkóztak egy találatra, ezért Matics - 2 perc 20 másodperccel a vége előtt - megint időt kért.



Ezt követően Balogh Zsolt büntetőből volt eredményes, majd a spanyolok egyenlítettek, és már csak öt másodperc volt hátra, amikor egy gyors ellenakció végén Sipos Adrián megszerezte a győztes találatot.



A mezőny legeredményesebb játékosa Ancsin Gábor volt hat góllal, Vladimir Vranjes ötször, Borzas Uros négyszer talált be. A La Rioja magyar válogatott balátlövője, Ligetvári Patrik négyszer volt eredményes.



A Tatabánya csütörtökön a német Füchse Berlin otthonában folytatja szereplését az EHF Kupában, a csoport negyedik tagja a francia Pays d'Aix Université Club.