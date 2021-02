Egyiptomban lezajlott a férfi kézilabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott bravúros játékot bemutatva az ötödik helyen végzett. A tornán összesen 21 játékos képviselte a Telekom Veszprém és a MOL-Pick Szeged csapatát, ők visszatértek klubcsapataikba, hogy újra a Bajnokok Ligájában bizonyítsanak.

Sűrű program vár rájuk, ahogyan a tévénézőkre is, akik az elkövetkező 11 napban 17 nemzetközi kupameccsen (BL és EHL) szurkolhatnak majd magyar csapatoknak a Sport1 képernyője előtt.



A Bajnokok Ligája négyesdöntőjét december 28-29-én rendezték Kölnben, a Kiel győzelmével ért véget papíron a 2019-20-as BL-szezon. A világ legjobb kézilabdázói közül a legtöbben decemberben, vagy a decemberi Final4-t követően csatlakoztak a nemzeti csapataikhoz, hogy részt vegyenek a januári egyiptomi világbajnokságon.

Most azonban már újra a klubkézilabdára figyelnek a szurkolók, hiszen csütörtöktől folytatódik a Bajnokok Ligája.

Telekom Veszprémből 11-en, a MOL-Pick Szegedből 10-en voltak ott Egyiptomban, Joan Canellas, Rodrigo Coralles, Kentin Mahé és Jorge Maqueda egészen az utolsó játéknapig, a bronzmérkőzésig segítette a spanyol, illetve a francia válogatottat. A negyeddöntőig jutó, és az egész vb-n fantasztikusan szereplő magyar csapatban Bánhidi Bence, Bodó Richárd, Lékai Máté, Mikler Roland, Rosta Miklós és Székely Márton tagja a BL-ben érintett magyar nagycsapatoknak. A legtöbb magyar gólt (31) szerző Máthé Dominik a szintén BL-induló, norvég Elverum játékosa.

Értük is, nekik is szurkolhatunk majd a BL-ben, amely február 4-én folytatódik a szezon legizgalmasabb részével. Először zárul a csoportkör, a kiírás szerinti tavaszi meccsek mellett a csapatok pótolják a koronavírus miatt elmaradt mérkőzéseket is.



Így fordulhat elő, hogy a Szegedre nyolc, a Veszprémre még hat derbi vár ebben a szakaszban. Március-áprilisban rendezik a nyolcaddöntőket, májusban a negyeddöntőket, a Final4-t pedig június 12-13-án rendezik majd a Lanxess Arénában.

Az első két hét rendkívül sűrű menetrendet tartogat a szegedi és veszprémi szurkolóknak, a Veszprém csütörtökön a Barcelona, a Szeged szombaton a PSG ellen lép pályára.

A jövő héten sem unatkozunk majd: a Veszprém február 9-én, kedden ismét a Barcelonával találkozik, ezúttal idegenben, majd 11-én, csütörtökön a Celje lesz az ellenfele.

A Szeged ezzel szemben 11-én a Portót fogadja, majd 14-én, vasárnap Szkopjéban a Vardar vár rá. 11 nap alatt tehát 3-3 BL-meccset vívnak férfi sztárcsapataink.

A mérkőzések:

Telekom Veszprém – Barcelona: február 4., csütörtök 20:30, Sport1

MOL-Pick Szeged – PSG: február 6., szombat 19:45, Sport1

Barcelona – Telekom Veszprém: február 9., kedd 20:30, Sport1

MOL-Pick Szeged – FC Porto: február 11., csütörtök 18:30, Sport1

Celje – Telekom Veszprém: február 11., csütörtök 20:30, Sport1

Vardar Szkopje – MOL-Pick Szeged: február 14., vasárnap 17:45, Sport1

Eközben zajlanak a férfi EHL és a női Bajnokok Ligája küzdelmei, és elkezdődik a női Európa Liga csoportköre is, ennek köszönhetően további 11 kupatalálkozón lesznek érintettek csapataink.

Így 11 nap alatt összesen 17 magyar érdekeltségű nemzetközi kupameccs kerül képernyőre a Sport1-en.

A menetrend:

Herning-Ikast – Vác (EHL): február 6., szombat 12:45, Sport1

FTC-Rail Cargo Hungaria – Vipers Kristiansand (Bajnokok Ligája): február 6., szombat 15:45, Sport1

Podravka Koprivnica – Győri Audi ETO KC (Bajnokok Ligája): február 6., szombat 17:45, Sport1

Siófok – Dunarea Braila (EHL): február 7., vasárnap 13:45, Sport1

Harmadik Félidő: február 7., vasárnap 17:30, Sport1

Vipers Kristiansand- FTC-Rail Cargo Hungaria (Bajnokok Ligája): február 8., hétfő 19:00, Sport1

Eurofarm Peliszter – Grundfos Tatabánya (EHL): február 10., szerda 16:45, Sport1

Grundfos Tatabánya – Eurofarm Peliszter (EHL): február 11., csütörtök 16:45, Sport1

Kubany Krasznodar – Siófok (EHL): február 12., péntek 17:15, Sport1

Rosztov-Don – FTC-Rail Cargo Hungaria (Bajnokok Ligája): február 13., szombat 15:45, Sport1

Győri Audi ETO KC – CSZKA Moszkva (Bajnokok Ligája): február 13., szombat 17:45, Sport1

Paris 92 – Vác (EHL): február 14., vasárnap 13:45, Sport1

Harmadik Félidő: február 14., vasárnap 19:30, Sport1

