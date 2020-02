A következő szezonban is Danyi Gábor lesz a vezetőedzője a bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő győri női kézilabdacsapatnak, amelynek a 2020/21-es kiírástól Görbicz Anita nemcsak a játékosa lesz, hanem másodedzője is.

A Győri Audi ETO KC csütörtöki közleménye szerint a szakmai stáb és a játékoskeret is összeállt a következő idényre, egyedül a belső posztokra érkezik a csapathoz egy új kézilabdázó, akinek a személye még nem ismert.

"Vezetőedzőnk munkájával elégedettek vagyunk, így nem is volt kérdés, hogy biztosítjuk támogatásunkról és újabb egy évre szóló kontraktust írunk alá vele" - áll a közleményben Bartha Csaba klubelnök nyilatkozata.



Ezzel a döntéssel, hogy Danyi Gábort már a szezon kétharmadánál megerősítik pozíciójában, egyrészt jelzik a bizalmat iránta, másrészt azt a stabilitást, amely "mindig is jellemezte a Győri Audi ETO klubfilozófiáját" - fogalmazott.



Azt már korábban közölte a klub, hogy a francia Amandine Leynaud-ra nemcsak a kapuban számít a következő szezonban, hanem kapusedzőként is. Most pedig azt jelentette be, hogy Görbicz Anita, a csapat továbbra is aktív legendája ugyancsak játékosedző lesz.



Görbicz Anita korábbi edzőinek, a sportág meghatározó szakembereinek a véleményét is kikérte, és mindannyian megerősítették, hogy a következő szezonban a játékosedzői feladatkör a legtesthezállóbb neki - folytatta Bartha Csaba.



Kiemelte: Görbicz szerepe a csapatban óriási, másrészt irányítójátékosként mindig is híres volt arról, hogy kiválóan lát a pályán, remek a taktikai érzéke.



A szakmai stábban Danyi Gábor mellett marad Holanek Zoltán erőnléti edző és Kun Attila videóelemző is, Zdravko Zovko viszont a nyártól a Győr utánpótlás-akadémiáján lát majd el fontos feladatot.



A játékosoknál a két magyar szélső, Bódi Bernadett és Puhalák Szidónia is egy évvel hosszabbított, míg Katarina Bulatovic és Jana Knedlikova a szezon végén távozik a csapattól.

A Győri Audi ETO KC 2020/21-es játékoskerete:



Kapusok: Silje Solberg, Laura Glauser, Amandine Leynaud

Mezőnyjátékosok: Fodor Csenge, Puhalák Szidónia, Görbicz Anita, Eduarda Amorim, Veronica Kristiansen, Anne Mette Hansen, Stine Oftedal, Estelle Nze-Minko, Amanda Kurtovic, Beatrice Edwige, Kari Brattset, Lukács Viktória, Faluvégi Dorottya, Bódi Bernadett



