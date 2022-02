Megkezdődött a jegyértékesítés a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjére, amelyet a budapesti MVM Dome-ban rendeznek június 4-5-én.

A Magyar Kézilabda Szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint öt kategóriában - 9990 és 59 990 forint közötti áron - lehet vásárolni belépőket, amelyek mindegyik mérkőzésre érvényesek.



Michael Wiederer, az Európai Kézilabda Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a vasárnap befejeződött férfi Európa-bajnokság három hete alatt megismerték a budapesti arénát és már most várják a visszatérést:



"Először is, egy telt házas csarnok hangulatától, atmoszférájától mindig libabőrös lesz az ember, a hely akusztikája hihetetlen és garantálhatom a játékosoknak és a négy résztvevő csapat szurkolóinak is, hogy a hangzavar fülsüketítő lesz. A körülmények, miként az egy vadonatúj létesítménytől elvárható, kiemelkedőek lesznek és azok a csapatok, amelyek bejutnak a DELO EHF FINAL4-ba, csodálatos környezetben szerepelhetnek majd" - idézte a sportvezetőt a szövetség oldala.



Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkára megjegyezte, izgatottan várják, hogy a férfiak után a legjobb női játékosok, klubok és szurkolók is megismerhessék a sportág új otthonát.



A BL mostani szezonjában az ötszörös győztes - rendes játékidőben 2018 januárja óta veretlen - Győr 11 fordulót követően százszázalékos mérleggel vezeti csoportját, míg az A csoportban a magyar bajnok FTC-Rail Cargo Hungaria jelenleg a negyedik.

