A címvédő Győri Audi ETO KC kilenc góllal győzött a svéd bajnok IK Sävehof vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában.

A győriek mérlege a hatodik egymás elleni meccs után is százszázalékos a Sävehof együttesével szemben. Az ETO már az előző fordulóban biztosította, hogy csoportelsőként jut tovább a középdöntőbe.

A találkozón már az első félidő is a győriek fölényét hozta: ugyan 1-0-ra még a svéd csapat vezetett, Danyi Gábor tanítványai ezt követően fokozatosan növelték előnyüket, amely a szünetben hét gól volt.



A második játékrészre sem változott sokat az összecsapás képe, a magyar csapat eredményesen támadott és jobban is védekezett riválisánál, így győzelme egyetlen percig sem forgott veszélyben.



A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiak irányítója, Amelia Lundbäck volt nyolc góllal, az ETO-ból a norvég Stine Bredal Oftedal hét gólt szerzett.



A Győr jövő vasárnap hazai pályán a cseh bajnok DHK Baník Most csapata ellen zárja a BL csoportkörét.

Eredmény:

Női BL, csoportkör, 5. forduló, D csoport:

IK Sävehof (svéd)-Győri Audi ETO KC 27-36 (12-19)

később:

A csoport: FTC-Rail Cargo Hungaria - Vipers Kristiansand (norvég), Érd 19.30

Borítókép: Facebook/Győri Audi ETO KC