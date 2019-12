Gulyás István, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya bízik benne, hogy Lékai Máté hamarosan felépül térdsérüléséből, ezért nevezte a Veszprém irányítóját a bő keretbe a januári Európa-bajnokság előtt.

"Lékai Máté térdsérülése szépen javul, van rá esély, hogy a felkészülés során csatlakozzon hozzánk. Számítunk rá, amennyiben kockázatmentesen terhelhető" - idézi a magyar szövetség pénteki sajtóközleménye a szövetségi kapitányt.



Az európai szövetség honlapján csütörtökön közzétett 28 fős névsorban szereplő játékosok kerülhetnek be a szűkített keretbe, és szerepelhetnek a januárban sorra kerülő norvég-osztrák-svéd közös rendezésű olimpiai kvalifikációs kontinenstornán.



"A szakmai stáb tagjaival úgy gondoljuk, hogy a most leadott 28 játékos közül tudjuk kiválasztani azt a szűkített keretet, amelynek tagjai a leginkább hasznára lehetnek a válogatottnak az Európa-bajnokságon, és a folyamatos munkát szem előtt tartva a későbbiekben, a 2022-es hazai rendezésű Eb-n is" - mondta Gulyás István.



A magyar együttes december 18-án kezdi a felkészülést, január 4-én Csehország ellen játszik edzőmérkőzést Győrben. Az Európa-bajnokság malmői csoportjában sorrendben Oroszország, az olimpiai és világbajnok címvédő Dánia, valamint Izland lesz a magyarok ellenfele. A csoportok első két-két helyezettje jut a középdöntőbe.



Borítókép: Telekom Veszprém Handball Team