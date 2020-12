A magyarokkal azonos csoportban szereplő német férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya hétfőn kihirdette keretét a januári, egyiptomi világbajnokságra.

A bő keret tagjai közül Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold, Finn Lemke és Patrick Wiencek a koronavírus-járvány miatt korábban visszamondta a szereplést, Fabian Wiede, Franz Semper és Tim Suton pedig sérült, így rájuk sem számíthat Alfred Gislason szövetségi kapitány.



"Ez kétségtelenül óriási gyengülés, de most lehetőséget kapnak olyan játékosok is, akiknek egyébként nem igazán lett volna esélyük eljutni a tornára" - nyilatkozta az izlandi edző. Hozzátette, rendkívül kemény munka áll előttük, hiszen rövid idő alatt kell begyakorolniuk egy új játékrendszert.



"Improvizálnunk kell, de a szövetségi kapitányunk a világ egyik legjobb edzője, és erre is megtalálja majd a megoldást" - szögezte le a kapus Johannes Bitter. Hozzáfűzte, a hiányzó játékosokat nem lehet pótolni, ezért módosítani kell az elvárásokat, hiszen nélkülük már nem számít esélyesnek a német csapat.



Gislason közölte, nem tart attól, hogy további játékosok mondják le a szereplést, mert akik így döntöttek, már ősszel is aggódtak, a többiek viszont azt mondták, ott lesznek Egyiptomban.

A magyar csapat a gízai A csoportban január 15-én a Zöld-foki Köztársaság, 17-én Uruguay, 19-én pedig Németország válogatottjával találkozik. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.

Kép: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images