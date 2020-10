A dán kormány döntése szerint a koronavírus-járvány miatt legfeljebb ötszáz nézőt engedhetnek be a szervezők a decemberi női kézilabda Európa-bajnokság dániai mérkőzéseire.

"Joy Mogensen kulturális és egyházügyi miniszter azt közölte velünk, hogy minden mérkőzésre csak ötszáz embert engedhetünk be. Ez rendkívül kiábrándító, mert úgy érezzük, nem hallgatnak ránk" - nyilatkozta Per Bertelsen, a Dán Kézilabda Szövetség elnöke az Ekstra Bladet című lapnak.



A tornának a dániai Herning és Frederikshavn, illetve a norvégiai Trondheim - itt szerepel majd a magyar válogatott - ad otthont december 3. és 20. között.

Az elnök hozzátette, 4300-as és 3500-as nézőszámra is mutattak be terveket, de mivel ezeket elutasították, már döntöttek a jegyértékesítés leállításáról.



Bertelsen szerint nagyon rossz üzenet ez az alacsony nézőszám, másrészt rendkívül hangulattalanok lesznek a mérkőzések, mert például a herningi Jyske Bank Boxen sportcsarnokban normális körülmények között 12 500 ember lenne a lelátókon.



Hozzáfűzte, éveken keresztül logisztikával foglalkozott, a létesítménynek sok bejárata van, odabent számos mellékhelyiség áll a szurkolók rendelkezésére, tehát magasabb nézőszám esetén sem alakulnának ki csoportosulások.



"Nem látom a hatóságok logikáját. A meghozott döntésnek semmi értelme nincs" - szögezte le Per Bertelsen.



Elárulta, nullszaldósra tervezték a rendezés költségvetését, de a jegybevételek drasztikus csökkentése miatt veszteségesek lesznek, ezért most a kormánytól várnak segítséget a hiány fedezésére.

