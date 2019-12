A magyar élvonalban újonc Szombathelyi KKA vezetőedzője, Marosán György tanulmányúton volt a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságon.

"Szeretek napról-napra fejlődni, fogékony vagyok az újdonságokra. Fiatal szakemberként kötelességem követni a sportág fejlődését. Igyekszem a modern kézilabdát képviselni a játékban és a csapatvezetésben is, ennek pedig a velejárója egy olimpia előtti világverseny, amelyen megjelennek új dolgok, és megmutatkozik, merre tart a sportág" - nyilatkozott az MTI-nek a 29 éves szakvezető.

Hozzátette, látni akarta a tendenciákat, a mai modern játék jellemzőit, illetve szurkolni a magyar csapatnak és ápolni a nemzetközi kapcsolatait. Marosán a helyszínen tekintette meg a válogatott eddigi négy csoportmérkőzését, majd csütörtök este utazott vissza Magyarországra.

Marosán úgy fogalmazott, mindenki azt szeretné, ha kijutna az olimpiára a csapat, de igazándiból a következő, 2024-es párizsi ötkarikás játékokra lesz készen a válogatott.

"Türelmesnek kell lenni, mert nagyon rossz út, ha az utánpótlás világversenyekhez próbáljuk mérni a fiatal játékosok mostani szereplését, hiszen a felnőtt mezőny teljesen más világ" - szögezte le.

A nemzeti együttes eddigi teljesítményéről úgy vélekedett, jellemzőek a fiatalságból, tapasztalatlanságból adódó hibák. Meglátása szerint a fiatalság, az alacsony átlagéletkor miatt végletes a csapat, egyszer a csúcson van, két nap múlva viszont a mélyben.

"A távoli átlövések zónájában komoly deficittel rendelkezünk. Most talán megpróbálnak olyan stílust képviselni, ami eddig nem igazán volt jellemző a magyar kézilabdára, de mivel fiatal játékosokról van szó, elképzelhető, hogy el fogják sajátítani ezt hosszú távon" - vélekedett a tréner, aki a Szeged, a Kecskemét és a Szombathely együttesét is feljuttatta a másodosztályból az élvonalba.

Hozzáfűzte, van Magyarországon olyan fiatal átlövő, aki megoldást jelenthet a jelenlegi problémákra, de nem szeretné megítélni Kim Rasmussen szövetségi kapitány munkáját, akit nagyon komoly szakembernek tart.

"Bízom benne, hogy mérkőzésről mérkőzésre fejlődnek és tapasztaltabbá válnak a játékosok, illetve elsajátítják, hogyan kell megélni egy világversenyt, hogyan kell napról-napra készülni, illetve feldolgozni a sikereket és a kudarcokat, amelyek érik őket, 24 órán belül" - mondta.

Marosán rávilágított, hogy a világbajnoki meccsek nagyon komoly stresszhelyzettel párosulnak az olimpiai kvalifikáció miatt. Meglátása szerint nagyon nehéz feladat vár a magyarokra pénteken, mert bár Románia most gyengébb, mint az utóbbi években, de ott kézilabdázik Cristina Neagu, aki olyan karizmatikus egyéniség, amilyen a magyar együttesben jelenleg nincsen.

"Ha őt, illetve a köré épített páros kapcsolatokat ki tudják kapcsolni, akkor csapatként legyőzhető az ellenfél" - mondta.

A két győzelemmel és két vereséggel álló magyarok pénteken - hazai idő szerint - 11 órától játsszák utolsó csoportmeccsüket. Akkor jutnak tovább harmadik helyezettként, ha legalább döntetlenre végeznek a rosszabb gólkülönbséggel rendelkező románokkal, de már biztosan nem vihetnek magukkal pontot a középdöntőbe. A továbbjutás azért is rendkívül fontos, mert a világbajnokság győztese kijut a jövő nyári, tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig selejtezőt játszhatnak márciusban.



Borítókép: Facebook.com/ Szombathely kézilabda