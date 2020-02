A női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének második fordulójában a Ferencváros irányítója Kovacsics Anikó bődületesen nagy gólt akasztott az Esbjerg hálójába.

Az irányító gólját nemcsak mi, hanem az ellenfél is csak szemmel verte.











A zöld-fehéreken, azonban ez sem segített, Elek Gábor együttese 29-27-re kapott ki Dániában, így továbbra is csoportja hatodik (utolsó) helyén áll.



A Ferencváros csapata legközelebb a Rosztov-Don ellen lép pályára Érden, február 8-án este 8 órakor.



Borítókép: Facebook.com/ Kovacsics Anikó Official