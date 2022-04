A női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján a Ferencváros az Érd Arénában fogadta a Krim Ljubljana csapatát.



A párharc első meccsén hét góllal nyert a Krim Ljubljana, így nem volt könnyű dolga a Fradinak.

A találkozón telt ház volt, mintegy 2000-2200 ember látogatott ki az Érd Arénába, azok közül mintegy 50 szurkoló Ljubljanából érkezett.

A mérkőzést Elek Gábor tanítványai kezdték jobban, négy és fél perc után 2-1-re vezettek a zöld-fehérek.

9:30-nál Klujber góljával 5-2 lett az állás, Derepasko ki is kérte első idejét.

Az időkérést követően két alkalommal is eredményesek voltak a szlovének, előbb Gros, majd Brnovic talált be Janurik hálójába. (5-4)

Negyedóra elteltével 6-5 volt az állás, Klujber góljára, a korábbi érdi, Katarina Krpez válaszolt. (6-5)

17:37-nél Elek Gábor is időt kért, miután Paula Posavec balszélről mattolta Janurikot. (6-6)

Tíz perccel az első játékrész vége előtt először vezetett a Ljubljana. (6-7)

Katarina Krpez-Slezak with the goal that gave @RKKrim their first lead in the second-leg play-off #ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/hQCx43MwWa